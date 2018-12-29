Появилась схема новогодних объектов на Последней миле "Самара Арены"

С 31 декабря по 8 января на аллее "Последняя миля", прилегающей к стадиону "Самара Арена", будут организованы праздничные мероприятия: спортивные забавы и развлекательная программа.

"Последняя миля" превратится в Берендеево царство. Главной достопримечательностью сказочного городка станет новогодняя елка - самая высокая в городе. На метровом подиуме будет установлена ель высотой 25 м, венчать ее будет двухметровая звезда. Общая высота конструкции - 28 м. Елка будет украшена 1300 игрушками и 85 гирляндами по 25 метров.

Пройдя по "Тропе сказок", можно будет посетить Почту Деда Мороза и написать ему послание, заглянуть в гости к Снегурочке в ее сказочный теремок.

На ярмарке можно будет приобрести предметы декоративно-прикладного творчества, сувенирную продукцию, а также посмотреть новогодние мультфильмы, кинофильмы и поздравления, которые планируется транслировать на больших экранах рядом с "Самарой Ареной".

Любителей активного отдыха порадует возможность покататься на коньках и лыжах (предусмотрены прокат спортинвентаря и камеры хранения), будут и снежные горки, катания на лошадях, оленях и паровозике.

Отдельная спортивная программа ожидает посетителей 8 января: гости смогут посетить мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой, заняться скандинавской ходьбой, пострелять из лука по 3D-мишеням.

31 декабря, 7 и 8 января будет представлена концертная программа, а сюрпризом станет специально написанная для этого праздничного времени песня. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

Также в новогодние праздники на территории "Последней мили" будут организованы точки питания.



В ночь с 31 декабря на 1 января, а также 7 и 8 января будет действовать рамочная система прохода на территорию, в остальные дни - с 1 по 6 января - вход свободный.

Обращаем внимание, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до -19°, рекомендуем одеваться теплее.

Напомним, ранее Волга Ньюс писал как можно будет добраться до праздничной площадки.