В канун Нового года молодые нефтепереработчики навестили воспитанников школы-интерната №2. Не обошлось на утреннике и без доброго волшебника с мешком подарков. Ребята получили не только краски, карандаши и фломастеры и другие необходимые принадлежности для творчества, но и узнали, что Дед Мороз живет на СНПЗ.

В канун Нового года молодые специалисты и сотрудники СНПЗ вместе со сказочными персонажами пришли на утренник к ученикам младших классов школы-интерната. Дети подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихи и песни. Взамен школьники получили сувениры, светящиеся в темноте, для безопасного перехода дороги, и наборы канцелярских товаров для учебы и творчества.

"Новый год - волшебный праздник, а волшебством и хорошим настроением всегда хочется с кем-то поделиться, особенно этого заслуживают дети. Они такие искренние и непосредственные, и верят в чудеса", - призналась дежурный бюро пропусков Анастасия Маслюк, по совместительству Снегурочка. А Дедушка Мороз, в роли которого выступил оператор ЭЛОУ-АВТ-6 Александр Ревякин, словно очутился в детстве: "Оказывается, дарить подарки даже приятнее, чем их получать. Это наша первая новогодняя акция, думаю, что все получилось, а в 2019 году мы будем искать новые адреса для добрых дел".

Школе-интернату №2, где учатся дети с особенностями здоровья, завод помогает не первый год. Сызранские нефтепереработчики уже предоставляли технику для благоустройства территории, приобретали музыкальную аппаратуру, а в прошлом году предприятие оказало помощь в строительстве нового кирпичного забора с красивыми коваными вставками и монтаже бордюров на тротуарах реабилитационного парка учреждения.