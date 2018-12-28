16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче 240 пассажиров авиакомпании "Ижавиа" больше восьми часов ждут вылета в Сочи и Крым Авария на ТЭЦ в Самаре устранена В ближайшие часы в Самарской области ухудшится погода Жители Кировского района остались без горячей воды и тепла из-за аварийной ситуации на ТЭЦ В новогоднюю ночь на площади Куйбышева запустят фейерверк

Общество

Дед Мороз живет на СНПЗ

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 272
Версия для печати

В канун Нового года молодые нефтепереработчики навестили воспитанников школы-интерната №2. Не обошлось на утреннике и без доброго волшебника с мешком подарков. Ребята получили не только краски, карандаши и фломастеры и другие необходимые принадлежности для творчества, но и узнали, что Дед Мороз живет на СНПЗ.

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

В канун Нового года молодые специалисты и сотрудники СНПЗ вместе со сказочными персонажами пришли на утренник к ученикам младших классов школы-интерната. Дети подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихи и песни. Взамен школьники получили сувениры, светящиеся в темноте, для безопасного перехода дороги, и наборы канцелярских товаров для учебы и творчества.

"Новый год - волшебный праздник, а волшебством и хорошим настроением всегда хочется с кем-то поделиться, особенно этого заслуживают дети. Они такие искренние и непосредственные, и верят в чудеса", - призналась дежурный бюро пропусков Анастасия Маслюк, по совместительству Снегурочка. А Дедушка Мороз, в роли которого выступил оператор ЭЛОУ-АВТ-6 Александр Ревякин, словно очутился в детстве: "Оказывается, дарить подарки даже приятнее, чем их получать. Это наша первая новогодняя акция, думаю, что все получилось, а в 2019 году мы будем искать новые адреса для добрых дел".

Школе-интернату №2, где учатся дети с особенностями здоровья, завод помогает не первый год. Сызранские нефтепереработчики уже предоставляли технику для благоустройства территории, приобретали музыкальную аппаратуру, а в прошлом году предприятие оказало помощь в строительстве нового кирпичного забора с красивыми коваными вставками и монтаже бордюров на тротуарах реабилитационного парка учреждения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

В Самаре прошел финал "Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6