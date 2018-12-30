В новогоднюю ночь на площади Куйбышева запустят фейерверк

В новогоднюю ночь 1 января 2019 г. в 1:00 гостей праздника ждет красочный фейерверк.

Напомним, что для гостей праздника выступят популярные коллективы Самары. Красочные номера в этот вечер представит хореографический коллектив "Волжские узоры", а театр "Пластилиновый дождь" будет радовать зрителей необычными перфомансами.

В праздничной программе примет участие популярный российский музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.

Самарцы в этот вечер в смогут услышать поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, руководителей региона и города.

Кроме того, для жителей и гостей Самары на площади Куйбышева открыта Усадьба самарского Деда Мороза. Всех посетителей ожидает новогодний квест в волшебном лесу с участием сказочных персонажей и заветная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в красиво оформленной Усадьбе, где дети и взрослые могут загадать желания.

Дом самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева:

30 и 31 декабря открыт с 12:00 до 20:00

1 января — с 16:00 до 20:00

Со 2 января по 8 января — с 12:00 до 20:00.

Технические перерывы с 14:00 до 14:30, с 16:00 до 17:00.

Также на площади бесплатно до самой весны работает деревянная горка и два катка. Организованы прокат и заточка коньков, а также и сервисные зоны для удобства посетителей.