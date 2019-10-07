В Самаре приготовили 24-метровую шаурму

В субботу, 5 октября, в Самаре на площади им. Куйбышева в рамках проведения Volga Investment Summit и World Halal Day состоялся фестиваль еды и напитков "Ярмарка вкусов – Чайхона 2019". Здесь была организована выставка-продажа блюд национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг Халяль.

Для гостей праздника мусульманскими национальными общественными объединениями и творческими коллективами региона была организована обширная развлекательная программа с выступлениями танцевальных коллективов и вокально-инструментальными номерами.

Под конец фестиваля на главной аллее участники гастрономической части делали самую большую в Самарской области шаурму длиной 24 метра, которую потом нарезали и раздали гостям.

"В первую очередь это удивление, азарт, — рассказывает приложивший руки (в буквальном смысле) к созданию рекорда, Дильшот Муратов, старший поваром ресторана "Чучвара". — Я уже второй раз на подобной ярмарке. Первая была посвящена баварской кухне и проходила в Москве на Красной площади. А вот сегодня восточная. Несмотря на то что в общепите я работаю больше 8 лет, для меня это все равно опыт, он другой, отличается от ресторанного. Тут совершенно другие условия, разные люди, такая атмосфера".

"Я была очень рада, ведь верояность, что хоть кусочек от огромной шаурмы достанется мне, была невероятно мала. Но мы смогли ее "урвать" и она восхительна! Вполне могло оказаться, что уровень оставит желать лучшего: пожалеют мяса, мало начинки а-ля "так, для вида". Но качество превзошло все ожидания: соус отличался тем, что в нём был чеснок, а корейской морковки было столько, что в ней можно было купаться. А мясо… оно было нежнейшим", — поделилась впечатлением гостья фестиваля Александра Пашковская.





