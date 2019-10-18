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Общество

Водитель автобуса в Самаре вытолкал пассажира, сделавшего замечание из-за мата, на улицу

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в автобусе, следовавшем по маршруту № 35, произошел конфликт пассажира с водителем.

"Молодого человека, который сделал замечание водителю, чтобы тот убавил или выключил музыку в стиле шансон, водитель вытолкнул его из автобуса на проезжую часть", - пишет в соцсетях участник инцидента, прикладывая видео произошедшего. 

По их словам, водитель также продолжил ругаться, используя нецензурные выражения. "С остановки "Московское шоссе" на громкой связи разговаривал с другими водителями своего маршрута, при этом говорили матом не стесняясь пассажиров, в том числе и детей. Пассажиры сделали водителю замечание, так как весь разговор издавался через аудиодинамики. После чего всех попросил заткнуться и включил громко песни про зону", - описывает ситуацию пассажир маршрута № 35.

Департамент транспорта Самары прокомментировал, что "случай - из ряда вон! Совершенно неприемлемо". И поручил разобраться в ситуации ООО "СамараАвтоГаз". 

 

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