Водитель автобуса в Самаре вытолкал пассажира, сделавшего замечание из-за мата, на улицу

В Самаре в автобусе, следовавшем по маршруту № 35, произошел конфликт пассажира с водителем.

"Молодого человека, который сделал замечание водителю, чтобы тот убавил или выключил музыку в стиле шансон, водитель вытолкнул его из автобуса на проезжую часть", - пишет в соцсетях участник инцидента, прикладывая видео произошедшего.

По их словам, водитель также продолжил ругаться, используя нецензурные выражения. "С остановки "Московское шоссе" на громкой связи разговаривал с другими водителями своего маршрута, при этом говорили матом не стесняясь пассажиров, в том числе и детей. Пассажиры сделали водителю замечание, так как весь разговор издавался через аудиодинамики. После чего всех попросил заткнуться и включил громко песни про зону", - описывает ситуацию пассажир маршрута № 35.

Департамент транспорта Самары прокомментировал, что "случай - из ряда вон! Совершенно неприемлемо". И поручил разобраться в ситуации ООО "СамараАвтоГаз".