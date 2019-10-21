Исследование естественной географии Самары выявило неформальные районы

СРОО "За информационное общество" и Лаборатория социальных исследований подвели первые итоги проекта "Открывая город. Исследование естественной географии Самары". Полные результаты — интерактивная карта неформальных районов Самары с оценками и возможностью проголосовать — будут опубликованы на сайте opensamara.com.

Как мы считали

Исследование построено на результатах опросов самарцев, фокус-групп и открытых данных. По итогам анкетирования мы смогли определить названия и границы 58 неформальных районов Самары. Качество жизни в каждом из них мы оценивали по пяти параметрам — медицина, образование, транспорт, экология, благоустройство — и сформировали итоговую оценку, учитывая и мнения жителей, и данные.

Например, чтобы определить доступность здравоохранения в каждой локации, мы использовали данные сайтов поликлиник и Минздрава Самарской области: адресные планы больниц, численность участковых терапевтов, врачей общей практики и узких специалистов в поликлиниках. В оценке качества медуслуг учитывались данные территориального фонда ОМС Самарской области о результативности поликлиник.

Итоговая оценка рассчитана из усредненных оценок жителей, усредненных оценок на основании открытых данных; данных о стоимости недвижимости (их предоставил СОФЖИ) и о размещении торговых объектов (их предоставила компания "Геоматрикс").

Исторический центр Самары — где это

Исторический центр Самары в сознании жителей практически совпадает с административными границами Самарского района. На прилегающих территориях локальные достопримечательности оказались сильнее принадлежности к центру. Самарцы, которые живут в пределах улиц Льва Толстого, Арцыбушевской и Вилоновской, считают, что живут "в районе площади Куйбышева". Жители территории восточнее исторического центра уже определяют свою локацию как "Железнодорожный вокзал — Крымская площадь".

Что жители считают Самарой, а что нет

В состав Самары официально входит несколько поселков, удаленных от основной территории города. И наоборот, рядом с чертой города есть обособленные микрорайоны, которые власти относят уже к муниципальным районам (например, Волжскому району). Анкетирование показало, как эти территории существуют в сознании самарцев — что они считают частью города.

Больше половины опрошенных отнесли к Самаре Мехзавод, Управленческий, Зубчаниновку, Красную Глинку, Волгарь, 116 километр, Крутые Ключи, Сухую Самарку и "Кошелев-парк". Все перечисленные районы, кроме "Кошелев-парка", официально относятся к городу.

Меньше половины респондентов также отнесли к Самаре территории, которые находятся за чертой города — Стройкерамику, Смышляевку, Гранный, Петра-Дубраву и Стромилово.

Мнение опрошенных и реальное положение дел разошлись в двух случаях — поселки Прибрежный и Береза официально входят в черту города, но знают об этом только от 19,5% и 17% опрошенных соответственно.

Какие самарские здания считают самыми красивыми и самыми уродливыми (иногда одновременно)

Судя по результатам исследования, железнодорожный вокзал вызывает у самарцев противоречивые чувства: в топе самых красивых зданий он занял четвертое место, а в списке архитектурных "уродцев" — первое. В полном рейтинге таких пересечений больше — отель "Лотте" (9 место в топе красивых зданий и 12 место в топе уродливых); театр оперы и балета (6 место в топе красивых, 19 место в топе уродливых); ЖК на Вилоновской (19 и 3 место соответственно).

Рейтинг составлен по числу голосов — чем выше здание в списке, тем больше опрошенных назвали его красивым или уродливым.

Топ-10 самых красивых зданий в Самаре:

1. Драмтеатр

2. Католический костел

3. Филармония

4. Железнодорожный вокзал

5. Особняк Курлиной

6. Театр оперы и балета

7. Усадьба Клодта

8. Дача со слонами

9. Отель "Лотте"

10. Художественный музей

Топ-10 самых уродливых зданий в Самаре:

1. Железнодорожный вокзал

2. "Рашпиль" на проспекте Ленина

3. ЖК на Вилоновской

4. Неухоженные дома в старом городе

5. Новостройки в центре

6. Бизнес-центр "Галактика"

7. Панельные дома

8. Дома "Корпорации "Кошелев"

9. ТЦ "Аврора"

10. Новостройки

Куда хотят переехать горожане

У самарцев есть запрос на внутреннюю миграцию — часть горожан хотели бы переехать в район, который они считают более престижным, не покидая Самару. Этот вопрос в анкете не предполагал вариантов ответа, поэтому в список попали как обширные (целые административные городские районы), так и более конкретные (улица, станция метро) ответы.

Отметим, локации, в которых самарцы хотят жить, кореллируют с тем, что люди считают центром города. Отставание Самарского района от Ленинского объясняется низким средним качеством жилья (в Самарском районе больше ветхих зданий, а желающие переехать в центр Самары часто хотят при этом жить в новых домах.

Топ-10 мест, в которых хотят жить самарцы

1. Ленинский район

2. Октябрьский район

3. Самарский район

4. Набережная

5. Центр города

6. Станция метро "Алабинская"

7. Ближе к Волге

8. Просека

9. Промышленный район

10. Старый город

Локальные центры неформальных районов

Локальные центры существуют не во всех неформальных районах, но там, где они есть, их можно разделить на несколько видов.

Природные объекты (часто — озера), парки и скверы. Идентичность некоторых локаций вообще полностью связана с крупным парком, расположенным на этой территории. Например, район парка Победы. Похожая ситуация с природными объектами — например, в районе Воронежских озер. Отметим, ценность водоемов и зеленых зон для горожан так высока, что они называют их в качестве локальных центров, даже если те не благоустроены — например, жители неформального района "Просеки — Солнечная" называют одним из двух центров территории озеро Леснуха, которое находится в довольно печальном состоянии.

В отдаленных районах центром часто становится Дом культуры. Для Мехзавода это ДК "Октябрь", для Зубчаниновки — "Луч".

В ряде районов центром считают крупный торговый центр или местный рынок. Примеры: "Космопорт" для одноименного вернакуляра, "Шапито" для Приволжского, рынок 15 микрорайона, ТЦ Аврора, ТЦ Апельсин.

Реже всего локальным центром становится крупная остановка общественного транспорта (Барбошина поляна).

Топ-10 лучших и худших районов

По итогам исследования 58 неформальных районов Самары были распределены по четырем группам — от A до D. В группу A с максимальными оценками попала только одна локация — район площади Куйбышева. Остальные пункты в списке 10 лучших районов заняли локации с наивысшими оценками из группы B.

Все участники списка худших районов относятся к группе D. Все это — поселки, отрезанные от города реками, большими промзонами или большим расстоянием.

Отметим, чем выше локация в списке лучших — тем лучше качество жизни в ней. Чем выше она в топе худших — тем хуже итоговая оценка.

10 лучших неформальных районов Самары

Площадь Куйбышева

Современник-Телецентр

Дом молодежи

Самарская площадь

Мичуринский мкр — пос. Кузнецовых

Овраг Подпольщиков — Университет

Автовокзал — ЖК Москва

Дыбенко — метро Советская

Поляна

Парк Победы — Партизанская

Метро Гагаринская — метро Спортивная

10 худших неформальных районов Самары