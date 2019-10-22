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Общество

Историк Дмитрий Сташенков: Заявление о древности найденного на дне Волге судна отношения к науке не имеет

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После публикации информации о том, что на дне Волги в районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка нашли затонувшую 600-летнюю ладью, в научном сообществе разгорелись споры о реальном возрасте судна.

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Фото: скрин с видео СамГТУ

Напомним, что на днях пресс-служба СамГТУ распространила пресс-релиз, где говорится, что ученые университета обследовали объект и провели ряд анализов, которые помогли установить возраст судна. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи показал, что ее возраст — около 600 лет.

По этой информации ученые СамГТУ сделали вывод, что судно, покоящееся на дне Волги, пролежало там более пяти веков. Конечно, если эти данные подтвердятся, то находка станет уникальным историческим артефактом, найденным на территории Самарской области. Ученые СамГТУ уже пытаются вписать находку в исторический контекст — объяснить, что данное судно делало на этой территории, кому принадлежало, и в каких целях использовалось — военных или торговых.

Но после публикации подводной видеосъемки с места, где покоится ладья, в научном сообществе Самары усомнились в обоснованности выводов о 600-летнем возрасте судна. Комментаторы обращают внимание на массивную железную цепь, и говорят о том, что, представленный на съемках, гвоздь больше похож на болт.

За комментарием по ситуации редакция "Волга Ньюс" обратилась к археологу,  ученому секретарю Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина — Дмитрию Сташенкову.

В разговоре он отметил, что не может что-либо утверждать на сто процентов, так как доступа к объекту не имел. Но он отметил, что корабельные костыли, которые показаны на видео, никак не могут относиться даже к XVI веку. И обратил внимание, что любые археологические исследования должны проводиться на основании "открытого листа" — все остальное никакого отношения к науке не имеет. 

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