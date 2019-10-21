В районе Винновки на дне Волги нашли затонувший 600-летний корабль

В районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка Самарской области на дне Волги найден затонувший корабль, которому более 600 лет, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Ладью обнаружили трудники монастыря и обратились к сотрудникам вуза, чтобы те идентифицировали старинный объект. Ученые организовали несколько экспедиций с участием профессиональных водолазов и представителей научно-производственной компании "Экран" (Москва).

Обследование находки, лежащей под водой на 10-метровой глубине, велось с помощью специальных подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота (глайдерона), разработанного в Политехе.

Размер затонувшей лодки оказался порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты.

Во время погружений с объекта был взят фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи делался в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск). В результате исследования был установлен возраст объекта — 1415 г. (±85 лет).

"Если полученная в результате проведенного радиоуглеродного анализа датировка верна, то данное судно относится ко второй половине XIV–XV вв., — комментирует доктор исторических наук, заведующая кафедрой "Социология, политология и история Отечества" Политеха Екатерина Семенова. — Хотя территория Поволжья в указанный период еще не входила в состав русской государственности, славянские поселения по берегам Волги находились, а сама Волга являлась судоходной артерией, которую использовали представители различных государств. Возникает много вопросов по поводу принадлежности и назначения этого старинного судна. Версия о том, что оно связано с каким-либо из русских государств, имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинвского или западноевропейского происхождения. По имеющимся данным сложно судить, использовалось ли оно в торговых или в военных целях. Следует подчеркнуть, что для точной идентификации объекта и ответа на многочисленные возникающие вопросы требуется проведение еще целого ряда серьезных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что сохранившегося судна подобных размеров, соотносимого с датируемым периодом ранее в акватории Среднего Поволжья и, в частности, в пределах территории Самарской области еще не находили".

По мнению ученых, самарская находка представляет историческую и культурную ценность, в частности, этот объект поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и т. д. Уникальной самарская ладья является в силу своего возраста. Так, нижегородской беляне, найденной несколько лет назад в Ветлуге, обмелевшем притоке Волги, 300-400 лет. XVII–XVIII вв. датируется и вытегорская ладья из Онежского озера, считающаяся "динозавром отечественного судостроения".