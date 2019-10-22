Археолог Сергей Зубов: На месте обнаружения затонувшего судна необходимо проводить подводные раскопки

На месте обнаружения затонувшего на Волге судна, фрагменты которого извлекли сотрудники СамГТУ, необходимо проводить полноценные раскопки с получением всех необходимых разрешений. Об этом корреспонденту портала "Волга Ньюс" заявил директор научно-образовательного центра по археологии и этнографии Государственного университета Сергей Зубов.

По словам ученого, он консультировал коллег из СамГТУ при работе над экспедициями. Сергей Зубов отмечает, что при консультации первое, на что он обратил внимание коллег, - оформление документов, необходимых при проведении подобных экспедиций, которые нужно получать в том числе и в Министерстве культуры.

"Одним из условий проведения подобных мероприятий является присутствие на нем специалиста-археолога. Иначе проводить разведку не рекомендуется, - рассказывает ученый. - Но тем, кто занимался этим проектом, конечно, хотелось побыстрее узнать, что это за артефакт. В целом, я считаю, что разведка удалась".

В районе Винновки на дне Волги нашли затонувший 600-летний корабль В районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка Самарской области на дне Волги найден затонувший корабль, которому более 600 лет, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Напомним, тема древности найденного артефакта вызвала активные споры среди научного сообщества региона. Массивная железная цепь, гвоздь, больше похожий на болт, корабельные костыли - все вызвало сомнения в том, что этому судну больше века.

В ходе разведки со дна была поднята щепа. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы судна делался в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск). Данное исследование показало, что артефакту может быть около 600 лет. Сергей Зубов уточняет: для более достоверной информации в таких случаях один и тот же предмет отправляют на анализ в две разные лаборатории, а потом сравнивают результаты. Еще он отметил, что на дне Волги рядом могут находиться артефакты из разных эпох, и, например, цепь не обязательно может быть от этого судна.

"У меня нет оснований не доверять исследованиям коллег. На дне Волге чего только нет!.. Вполне возможно, что это может быть ладья с 600-летней историей. Но для точных данных необходимо проводить подводные археологические раскопки, что для Самары, конечно, весьма специфично и необычно", - считает Сергей Зубов.