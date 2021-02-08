Руководитель ГИБДД: количество нарушений ПДД выросло

Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз раскрыл в интервью "Самарскому обозрению" статистику нарушений ПДД в регионе.

"В прошлом году число правонарушений выросло на 13%, в том числе выявленных с помощью камер автоматической фотовидеофиксации - на 16%. Хотя были моменты, как раз в период пандемии, когда движение транспорта практически отсутствовало. У нас есть передвижные комплексы, и они фиксировали существенный спад в трафике: количество пройденных через комплекс автомобилей было значительно меньше", - отмечает Ремиз.

Львиная доля вынесенных постановлений приходится на центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) - 92% от общего числа. За 2019 г. ЦАФАП вынес 3 387 335 постановлений на 2,640 млрд руб., за 2020 г. - 3 932 653 на 2,958 млрд рублей.

По словам полицейского, камеры работают круглосуточно и фиксируют все нарушения, на что инспектор ДПС физически не способен. И в прошлом году их количество увеличилось. В то же время ни одна камера не научится выявлять состояние опьянения, как и передвижение без детских удерживающих устройств. А мы в прошлом году потеряли 18 детей. И в этом году - еще двух, которые были пассажирами.

Что касается пьяных водителей, то в 2020 г. их количество осталось практически на уровне предыдущего года. В 2019 г. выявлено 7419 водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от медосвидетельствования, в 2020 г. - 7399. Всего на 20 человек меньше. Тех, кто повторно попался на этом нарушении, - а это уже уголовная ответственность, - в 2019 г. было 858, в 2020 г. - 801.

"По линии ЦАФАП в 2019 г. было исполнено 84,4% от наложенных, в 2020 г. - 86,9%, или 3 418 123 постановления. При этом и доля уплат со скидкой выросла на 25%", - отмечает врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.