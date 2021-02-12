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Общество

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области официально предупреждает, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность согласно закону.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет за собой привлечение их родителей к установленной законом ответственности.

Самарская полиция разъясняет, что санкция ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц - до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

В случае нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 40 часов.

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