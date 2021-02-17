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Общество

На территории нацпарка "Самарская Лука" под колесами машин погибли два лося и косуля

ЖИГУЛЕВСК. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2021 г. на территории национального парка "Самарская Лука" произошло три ДТП с участием диких животных на дорогах. От полученных травм звери погибли, сообщили в пресс-службе нацпарка.

5 января на трассе М-5 "Урал" — Ширяево под колесами неизвестного автомобиля погиб лось. Виновник скрылся с места ДТП.  Сотрудники ГИБДД Ставропольского района составили материалы происшествия, ведется расследование по поиску скрывшегося авто.

25 января на том же участке дороги произошло ДТП с участием ВАЗ-2114. Под колесами вновь погиб лось. На водителя составлен протокол об административном правонарушении и предъявлен иск о возмещении ущерба в размере 80 тыс. рублей.

4 февраля на трассе М-5 "Урал" — Яблоневый овраг иномарка Kia Rio сбила косулю. Водитель попытался оказать помощь животному, но косулю спасти не удалось. В результате ДТП нацпарку причинен ущерб в размере 40 тыс. рублей.

Администрация национального парка "Самарская Лука" напоминает всем водителям — быть внимательными и осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим при поездках по дорогам, расположенным в границах территории.

Гид потребителя

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