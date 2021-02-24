Началась регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства

В среду, 24 февраля, стартовала регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта - единой платформы по голосованию за объекты благоустройства.

На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель - с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет - он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы - одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать - всего лишь по номеру телефона.

"Комфортный город - это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью - платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, - они расскажут о планах развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе", - рассказывает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы", технического оператора проекта, Алексей Гореславский отметил, что роль волонтеров в проекте действительно велика: "Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Их обеспечат планшетами для голосования, чтобы проголосовать в специальном приложении. У каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - эти люди разъяснят и покажут, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете".

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.