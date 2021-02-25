Оперный театр оштрафован на 7,5 тыс. руб. за частный корпоратив

Постановлением мирового судьи Ленинского района ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета" оштрафовано на 7,5 тыс. руб. за проведение частной вечеринки. Генеральный директор учреждения Сергей Филиппов вины не видит и пытался оспорить штраф, но безуспешно.

Напомним, 15 октября воспитанников училища освободили от занятий с формулировкой "в связи с участием в репетиции и концерте на Малой сцене театра оперы и балета". Но оказалось, что дети выступали на частной вечеринке в честь трехлетия дочери предпринимателя Артема Шишакина.

Событие стало поводом для прокурорской проверки и увольнения директора Самарского хореографического училища Регины Молошник. Театр же постановлением мирового судьи от 25 ноября обязали оплатить незначительный штраф.

Сергей Филиппов не согласился с наказанием и пытался убедить судью апелляционной инстанции, что подведомственное ему учреждение "вправе оказывать услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, как в рамках установленного государственного задания, так и сверхустановленного государственного задания".



Из материалов дела следует, что театр в лице генерального директора без согласия собственника недвижимости - министерства имущественных отношений Самарской области - заключил с ИП Родионова Е.В. договор по организации и проведению культурно-массового мероприятия на малой сцене. По условиям договора заказчику предоставляется 80 мест, гримерные и другие служебные помещения, сценическая площадка, технический персонал, а также доступ к зрительной части сцены.



Кроме того, проведение частных мероприятий (в том числе детских дней рождения) в перечень мероприятий, установленных госзаданием на прошлый год и последующие два года, не входит. Эти доводы оказались достаточными для Ленинского районного суда, чтобы отказать в жалобе Сергея Филиппова.

