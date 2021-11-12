Дмитрий Сташенков: "Таких масштабных археологических экспедиций в Самарской области еще не было"

В четверг, 11 ноября, в 18:00 в музее Алабина начала свою работу выставка "Эпоха открытий: 135 лет музею им. П. Алабина в фокусе археологии". С экспозицией, которая включает наиболее выдающиеся находки, обнаруженные за 135 лет раскопок в Самарской области, можно будет ознакомиться до 28 ноября. Накануне открытия выставки портал "Волга Ньюс" поговорил о предварительных итогах полевого сезона 2021 г. с кандидатом исторических наук, ученым секретарем Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Дмитрием Сташенковым.

— Каковы итоги археологического сезона нынешнего года?

— Полевой сезон еще не завершен, работы пока продолжаются. Об итогах будем говорить на ежегодной Самарской археологической конференции в январе, она будет проходить на базе музея, приглашаем на нее всех желающих.

В 2021 г. у нас было достаточно много экспедиций. В том числе, совместная экспедиция музея с Самарским университетом в Волжском районе, неподалеку от поселка Власть Труда. Она вот-вот завершится.

В ходе раскопок мы обнаружили остатки поселения хазарского времени, постройки VIII–IX веков. Самое важное, что удалось раскопать — остатки жилища, характерного, в первую очередь, для славянских групп. Это свидетельствует о том, что на этом месте, в районе пос. Власть Труда, одновременно проживали и взаимодействовали между собой представители нескольких этнических групп.

Первая связана с древними венграми, вторая — раннеславянское население, останки и постройки которого мы и расчистили в этом году. Третья группа — кочевники, среди которых могли быть булгары.

Полуземляночная жилая постройка ранних славян, обнаруженная в 2021 г., — вторая, найденная в Поволжье. Первая тоже была найдена в Самарской области.

Что касается других экспедиций, подробная информация о них будет озвучена в январе на конференции, а также войдет в ежегодное издание "Археологические открытия в Самарской области". Но уже сейчас можно отметить, что в 2021 г. самарские археологи проводили исследования на памятниках всех эпох как на территории Самарской области, так и в других регионах. В частности, в этом году археологами педагогического университета были организованы экспедиции в Республику Марий Эл и Астраханскую область.

— Можно ли выделить наиболее значимую экспедицию с точки зрения археологии?

— Они все имеют ценность и значение, поскольку проводятся на памятниках разных эпох и преследуют, в первую очередь, научные цели.

Отмечу еще одну важную экспедицию, организованную в июле–августе 2021 г. в Шигонском районе и связанную со строительством дороги "Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу". В ходе археологического обследования в зоне строительства трассы были выявлены новые объекты археологического наследия — селища Малячкино III и Малячкино IV.

Это были самые масштабные по своему охвату исследования. Общая площадь раскопок составила почти 20 тыс. кв. метров. Таких масштабных экспедиций в Самарской области еще не было. Важно, что почти полностью удалось изучить поселок эпохи бронзового века, ранние средневековые захоронения и могильник эпохи Золотой орды.

— Насколько уникальны артефакты, найденные в Шигонском районе?

— Это, в первую очередь, массовые материалы. И в принципе археологи редко находят артефакты не исследованных эпох, не изученных на территории региона. Но археология, как любая другая наука, набирает статистические данные. Когда это единичные случаи, один-два артефакта, мы можем говорить об исторической случайности: случайно группа населения попала в эту местность. Когда находок становится много, то появляется ясность: это действительно важный исторический процесс, который мы фиксируем.

Вот как раз результаты раскопок этого года на многих памятниках — во Власти Труда, на селище Малячкино, на могильнике Жигули-1, который копали наши коллеги из ГБУК "Наследие" на территории Ставропольского района, — доказывают типичность важных исторических процессов, происходивших в разные исторические эпохи.

По сути, самарские археологи и те, кто работал на территории нашей области из других регионов, изучили памятники всех эпох. В том числе, нового и новейшего времени, как, например, останки захоронения семьи купцов и меценатов Шихобаловых. Это материалы, которые относятся к рубежу XIX–XX веков, памятники той эпохи, которую застали наши бабушки и дедушки.

— Тем не менее, в октябре новость об обнаруженных склепах вызвала резонанс в самарских СМИ. Среди прочих были версии, что ранее склепы уже были потревожены.

— Нет, они оказались не потревожены. Возможно, во время строительных работ или при прокладке коммуникаций могла быть затронута часть захоронений на кладбищах, которые уже давно не функционируют. Это закономерность, в истории города на протяжении последних 150 лет происходило много процессов, город развивался, рос.

Сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, прежде чем что-то строить или прокладывать коммуникации, обязательны предварительные раскопки. Шихобаловские захоронения тоже не были найдены случайно. Это были заранее согласованные работы. Прокладка коммуникаций должна была осуществляться только на условиях предварительных археологических обследований. В данном случае эти исследования в соответствии с установленным законом порядком проводят археологии ООО "Гефест" и ГБУК "Наследие".

С точки зрения археологии это хорошо и означает, что на территории Самарской области выстроена работающая система. Согласована схема действий между учреждениями. Такие исследования не формальность, они проводятся постоянно, и в результате появляются новые археологические памятники.

— Возможно, у человека науки есть мнение насчет археологического объекта в Самарской Луке: неоднократно жители региона высказывались по поводу аномальных явлений в Жигулевских горах.

— У нас единое мнение: Жигули — аномальная зона в том плане, что очень удобна для жизни людей. Люди туда постоянно приходили на протяжении многих тысячелетий. Такого насыщенного человеческими памятниками участка в области, наверное, больше нет. Да и в России таких объектов можно найти немного.

В Жигулях есть памятники всех без исключения исторических эпох. Не случайно там ежегодно проводятся раскопки и будут вестись еще на протяжении долгого времени. В этом плане с Самарской Лукой ничего не сравнится.

— Уже сейчас можно озвучить планы на 2022 год?

— Естественно, мы будем продолжать научные работы и раскопки, которые проводили в пос. Власть Труда, на Самарской Луке. А посмотреть, что уже найдено и подробнее ознакомиться с планами можно на нашей выставке "Эпоха Открытий: 135 лет музея им. Алабина в фокусе археологии". Посетители смогут увидеть результаты раскопок за 135 лет, в том числе, наиболее яркие артефакты из работ последних полевых сезонов.