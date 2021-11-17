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Общество

В Тольятти зарегистрировали первый гараж по "гаражной амнистии"

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало в Тольятти первый гараж по "гаражной амнистии". Администрация города самостоятельно подала документы заявителя на регистрацию права собственности в электронном виде, тем самым реализовав право гражданина, закрепленное в федеральном законе.

В Самарской области это четвертое заявление о регистрации права собственности по "гаражной амнистии". До этого гаражи оформили в упрощенном порядке трое жителей Отрадного, сообщили в Управлении Росреестра.

Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

"Законом предписано, что заявление о регистрации гаража и земли под ним подает не сам владелец через МФЦ, а орган местного самоуправления посредством специальных электронных сервисов. Гражданину остается всего два раза прийти в местную администрацию: принести имеющиеся у него документы и забрать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает, что регистрация права собственности проведена. В Тольятти заявление подано администрацией через специальные электронные сервисы, поэтому можно говорить о том, что первый опыт прошел успешно, технология работы с такими заявлениями администрацией опробована", — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных.

Зарегистрированный земельный участок и гараж находятся в Комсомольском районе Тольятти.

Напомним, что список документов для подтверждения права владения гаражом очень широкий. Так, мужчина предоставил заверенную председателем ГПК справку и технический паспорт, подтверждающий завершение строительства объекта в 1965 году. На основании этих документов глава Тольятти Николай Ренц поручил департаменту градостроительной деятельности выделить гражданину бесплатно и без торгов соответствующий земельный участок и обратиться в Росреестр за постановкой на кадастровый учет и регистрацией права.

"Закон, устанавливающий для граждан упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, и земельные участки под ними был инициирован в Госдуме депутатами "Единой России", поддержан в 55 регионах страны и подписан президентом России Владимиром Путиным. Благодаря "гаражной амнистии" у тольяттинцев, как и у сотен тысяч жителей нашей страны, появилась возможность стать полноправными собственниками гаражей и земельных участков, на которых они расположены, и защитить тем самым свое имущество. Администрация Тольятти, безусловно, окажет жителям города необходимую консультационную поддержку в этом направлении и как орган местного самоуправления выполнит все свои обязательства, возложенные на местную власть законодателем. Решение "гаражного" вопроса на федеральном уровне благоприятно отразится на экономике города, позволит более точно планировать развитие территорий с учетом интересов собственников и снимет социальное напряжение в вопросе размещения и оформления гаражей", — подчеркнул Николай Ренц.

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