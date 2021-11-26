Объявлен конкурс на лучшую концепцию открытия и закрытия фестиваля "Студенческая весна"

В преддверии ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" объявлен конкурс режиссерско-постановочных идей и сценических решений церемоний открытия и закрытия фестиваля.
В конкурсе могут принять участие действующие режиссеры и режиссерско-постановочные группы массовых представлений, а также другие заинтересованные граждане в возрасте от 18 лет.
Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 декабря 2021 года.
Побороться за звание главного режиссера участники смогут в таких номинациях как:
— лучшая концепция церемонии открытия ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" образовательных организаций высшего образования;
— лучшая концепция церемонии закрытия ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций высшего образования.
Заполненные заявки и конкурсные материалы необходимо направлять на электронную почту mail@studvesna.info.
Итоги будут опубликованы до 25 декабря 2021 года на сайте https://studvesna.info.
В случае победы участник будет назначен главным режиссером церемоний открытия и (или) закрытия юбилейной Российской студенческой весны, которая в 2022 году пройдет в Самаре.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.