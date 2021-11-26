Объявлен конкурс на лучшую концепцию открытия и закрытия фестиваля "Студенческая весна"

В преддверии ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" объявлен конкурс режиссерско-постановочных идей и сценических решений церемоний открытия и закрытия фестиваля.

В конкурсе могут принять участие действующие режиссеры и режиссерско-постановочные группы массовых представлений, а также другие заинтересованные граждане в возрасте от 18 лет.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 декабря 2021 года.

Побороться за звание главного режиссера участники смогут в таких номинациях как:

— лучшая концепция церемонии открытия ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" образовательных организаций высшего образования;

— лучшая концепция церемонии закрытия ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций высшего образования.

Заполненные заявки и конкурсные материалы необходимо направлять на электронную почту mail@studvesna.info.

Итоги будут опубликованы до 25 декабря 2021 года на сайте https://studvesna.info.

В случае победы участник будет назначен главным режиссером церемоний открытия и (или) закрытия юбилейной Российской студенческой весны, которая в 2022 году пройдет в Самаре.