ГТРК "Самара" стала триумфатором конкурса "ТЭФИ-Регион" 2021

В Самару едут сразу два бронзовых Орфея! Торжественная церемония награждения победителей 20-го Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион" состоялась 25 ноября в Санкт-Петербурге. Из более 400 работ, которые представили 209 телерадиокомпаний, в финал вышли 54 проекта.
В номинации "Информационно-аналитическая программа" лучшей в стране была признана работа творческой команды ГТРК "Самара" — "Местное время. Воскресенье".
Ещё одного бронзового Орфея ГТРК "Самара" принес 12-часовой телевизионный марафон "Мой космос", аналогов которому в современном телепроизводстве ещё не было. Масштабный проект, посвящённый полёту Юрия Гагарина, объединил 43 региональных филиала ВГТРК и сотни тысяч зрителей. Его идейным вдохновителем выступил заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.
Центром управления первого Всероссийского марафона стала Самара — космическая столица России. Уникальный проект "Мой космос" был лично поддержан губернатором Дмитрием Азаровым.
В рамках телепутешествия мы вспомнили историю космонавтики, узнали неизвестные факты, пообщались с удивительными людьми, живущими мечтой о звездах. Неоценимую помощь в организации и проведении масштабного проекта была оказана руководителем департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской области Еленой Летичевской.
Таким образом, количество заветных статуэток бронзового "Орфея" в копилке ГТРК "Самара" достигло уже восьми. Впереди новые проекты. А значит, и новые победы!
Елена Крылова, директор ГТРК "Самара":
"Победа в юбилейном ТЭФИ — это гордость и престиж Самарской области. Это огромный вклад в развитие культуры региона, поскольку СМИ усиливают процесс цивилизационного обмена, интернационализацию культуры и общественной жизни в целом, выступая в качестве средства создания гражданско-патриотических ценностей. В том числе, конечно, проекты ГТРК "Самара".
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.