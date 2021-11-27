ГТРК "Самара" стала триумфатором конкурса "ТЭФИ-Регион" 2021

В Самару едут сразу два бронзовых Орфея! Торжественная церемония награждения победителей 20-го Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион" состоялась 25 ноября в Санкт-Петербурге. Из более 400 работ, которые представили 209 телерадиокомпаний, в финал вышли 54 проекта.

В номинации "Информационно-аналитическая программа" лучшей в стране была признана работа творческой команды ГТРК "Самара" — "Местное время. Воскресенье".

Ещё одного бронзового Орфея ГТРК "Самара" принес 12-часовой телевизионный марафон "Мой космос", аналогов которому в современном телепроизводстве ещё не было. Масштабный проект, посвящённый полёту Юрия Гагарина, объединил 43 региональных филиала ВГТРК и сотни тысяч зрителей. Его идейным вдохновителем выступил заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Центром управления первого Всероссийского марафона стала Самара — космическая столица России. Уникальный проект "Мой космос" был лично поддержан губернатором Дмитрием Азаровым.

В рамках телепутешествия мы вспомнили историю космонавтики, узнали неизвестные факты, пообщались с удивительными людьми, живущими мечтой о звездах. Неоценимую помощь в организации и проведении масштабного проекта была оказана руководителем департамента информационной политики Администрации губернатора Самарской области Еленой Летичевской.

Таким образом, количество заветных статуэток бронзового "Орфея" в копилке ГТРК "Самара" достигло уже восьми. Впереди новые проекты. А значит, и новые победы!

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара":

"Победа в юбилейном ТЭФИ — это гордость и престиж Самарской области. Это огромный вклад в развитие культуры региона, поскольку СМИ усиливают процесс цивилизационного обмена, интернационализацию культуры и общественной жизни в целом, выступая в качестве средства создания гражданско-патриотических ценностей. В том числе, конечно, проекты ГТРК "Самара".