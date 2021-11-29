Утвержден состав экспертного совета регионального этапа главной премии в области развития общественных связей. Оценивать проекты самарского "Лучника" будут 18 экспертов — представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций РФ.
"Для объективной оценки проектов мы стараемся включать в состав жюри премии экспертов из разных областей общественных связей", — прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
"Я впервые буду оценивать проекты премии "Серебряный Лучник". Это большая ответственность, потому что выбрать лучших — значит задать тренд на будущее. В нашем регионе работает много достойных профессионалов в сфере коммуникаций, и я с удовольствием познакомлюсь с новыми креативными идеями и интересными практическими решениями в рамках реализации коммуникационных проектов", — отметил Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".
Проекты участников конкурса оцениваются по таким критериям, как актуальность и сложность целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов. Жюри принимает решение путем онлайн-голосования. Каждый эксперт оценивает каждую работу по 200-балльной шкале через индивидуальный доступ к электронной системе — это фактически тайное голосование, поскольку члены жюри ставят оценки изолировано друг от друга. Победители определяются путем суммирования баллов.
Напоминаем, что регистрация заявок на участие в премии "Серебряный Лучник — Самара" продлится до 20 декабря 2021 года на сайте awards.luchnik.ru/signup/. Описание проектов необходимо предоставить до 28 декабря.
Эксперты "Серебряный Лучник — Самара":
- Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение"
- центра "Персонал-эксперт";
- Бацаев Михаил Александрович, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД";
- Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник", Самара;
- Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара;
- Князев Денис Владиславович, кандидат социологических наук, доцент, пресс-секретарь Самарского регионального отделения ВПП "Родина", Самара;
- Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга", Самара;
- Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа премии "Серебряный Лучник — Самара", член экспертного совета премии, Самара;
- Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ, Самара;
- Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы губернатора Самарской области, Самара;
- Рыжкова Елена Александровна, руководитель управления информации и аналитики администрации г. о. Самара;
- Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", Самара;
- Тютелова Лариса Геннадьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самара;
- Фролов Дмитрий Викторович, управляющий партнер Webolution Digital Agency, основатель Ассоциации Развития Digital Агентств, Москва;
- Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева, Самара;
- Цветкова Наталья Евгеньевна, советник по связям с общественностью ООО "Газпром межрегионгаз Самара";
- Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления ФРОС "RegionPR", президент премии RuPoR, Воронеж;
- Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России, Самара;
- Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", член экспертного совета премии, Москва.
Информационные партнеры премии — ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!