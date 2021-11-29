Утвержден состав экспертного совета регионального этапа главной премии в области развития общественных связей. Оценивать проекты самарского "Лучника" будут 18 экспертов — представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций РФ.

"Для объективной оценки проектов мы стараемся включать в состав жюри премии экспертов из разных областей общественных связей", — прокомментировала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

"Я впервые буду оценивать проекты премии "Серебряный Лучник". Это большая ответственность, потому что выбрать лучших — значит задать тренд на будущее. В нашем регионе работает много достойных профессионалов в сфере коммуникаций, и я с удовольствием познакомлюсь с новыми креативными идеями и интересными практическими решениями в рамках реализации коммуникационных проектов", — отметил Михаил Бацаев, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".

Проекты участников конкурса оцениваются по таким критериям, как актуальность и сложность целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов. Жюри принимает решение путем онлайн-голосования. Каждый эксперт оценивает каждую работу по 200-балльной шкале через индивидуальный доступ к электронной системе — это фактически тайное голосование, поскольку члены жюри ставят оценки изолировано друг от друга. Победители определяются путем суммирования баллов.

Напоминаем, что регистрация заявок на участие в премии "Серебряный Лучник — Самара" продлится до 20 декабря 2021 года на сайте awards.luchnik.ru/signup/. Описание проектов необходимо предоставить до 28 декабря.

Эксперты "Серебряный Лучник — Самара":

Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение"

центра "Персонал-эксперт";

Бацаев Михаил Александрович, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД";

Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник", Самара;

Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара;

Князев Денис Владиславович, кандидат социологических наук, доцент, пресс-секретарь Самарского регионального отделения ВПП "Родина", Самара;

Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга", Самара;

Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа премии "Серебряный Лучник — Самара", член экспертного совета премии, Самара;

Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ, Самара;

Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы губернатора Самарской области, Самара;

Рыжкова Елена Александровна, руководитель управления информации и аналитики администрации г. о. Самара;

Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", Самара;

Тютелова Лариса Геннадьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самара;

Фролов Дмитрий Викторович, управляющий партнер Webolution Digital Agency, основатель Ассоциации Развития Digital Агентств, Москва;

Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева, Самара;

Цветкова Наталья Евгеньевна, советник по связям с общественностью ООО "Газпром межрегионгаз Самара";

Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления ФРОС "RegionPR", президент премии RuPoR, Воронеж;

Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России, Самара;

Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", член экспертного совета премии, Москва.

Информационные партнеры премии — ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.