В историческом парке "Россия - Моя история" состоялась презентация профориентационного сериала "Билет в будущее"

В пятницу, 30 сентября, в самарском историческом парке "Россия - Моя история" состоялась презентация сериала "Билет в будущее", главные герои которого рассказывают свою историю о призвании и жизненном профессиональном пути.

Показ сериала приурочен к старту нового сезона проекта "Билет в будущее", реализуемого в рамках нацпроекта "Образование". Задача "Билета в будущее" — рассказать молодому поколению всё о профессиях и помочь определиться с будущей карьерой.

Главными героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд определенных выводов относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, "Билет в будущее" принесет практическую пользу молодежи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей — символов своих профессий.

Участниками областной презентации сериала стали ученики МБОУ школы № 137, МБОУ школы № 174. С напутственным словом к участникам мероприятия в формате видео обратился директор Фонда гуманитарных проектов, директор исторического парка "Россия - Моя история" в Москве, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.

"Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке — языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей", - отметил он.

После премьеры все серии сериала разместят на значимых мультимедийных платформах страны. Весь перечень пока не раскрывают, но уже известно, что увидеть сериал можно будет в поездах дальнего следования "Ласточка" - "Билет в будущее" добавят в мультимедийную систему РЖД. Также познакомиться с харизматичными героями проекта смогут подписчики аккаунтов "Билет в будущее" в соцсетях.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта "Билет в Будущее" официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором проекта - Фондом гуманитарных проектов, утверждённым поручением президента РФ, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства РФ. В 2021–2022 гг. более 600 тыс. учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги доп. образования, работодатели, вузы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнерами проекта на постоянной основе.