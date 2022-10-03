"ЭкоСтройРесурс" заплатил 650 тыс. штрафа за многократно завышенные счета для самарских клиник

ООО "ЭкоСтройРесурс" оплатило штраф за завышение размера оплаты за услугу по обращению с ТКО для медицинских клиник. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.
В начале 2021 г. несколько медицинских клиник (ООО "Фемто Клиника", Эксимер Центр "Лазерная коррекция зрения", ООО "Региональный медицинский центр") обратились в антимонопольное ведомство с жалобой на ООО "Экостройресурс". Компании заявили, что регоператор завысил оплату услуг по обращению с ТКО.
Самарское УФАС установило, что "Экостройресурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в качестве объема расчетных единиц использовал количество посетителей медицинских организаций за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, что не соответствует требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.
"При расчете ежемесячной платы за услугу по обращению с ТКО для рассматриваемой категории потребителей следует использовать данные о количестве посетителей за месяц", — отметили в ведомстве.
В результате произведенного ООО "ЭкоСтройРесурс" расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, сумма, подлежащая уплате за данную коммунальную услугу, оказалась завышена в 12 раз.
Летом 2021 г. ФАС оштрафовал регоператора на 650 тыс. рублей, однако общество обжаловало постановление антимонопольного органа в Арбитражном суде Самарской области и Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции поддержали позицию антимонопольного ведомства.
"На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме", — сообщили в ФАС.
Напомним, это не первый случай, когда регоператор получает штрафы за большие счета для клиник Самарской области. Так, было установлено, что "ЭкоСтройРесурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в 2019 г. для медицинских клиник "Клиника доктора Кравченко" и "Клиника доктора Коренченко в Новом городе" в качестве объема расчетных единиц использовало количество посетителей медицинской организации за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, а не за месяц.
В результате произведенного оператором расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, сумма, подлежащая уплате за данную коммунальную услугу, оказалась завышена в 12 раз.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!