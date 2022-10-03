"ЭкоСтройРесурс" заплатил 650 тыс. штрафа за многократно завышенные счета для самарских клиник

ООО "ЭкоСтройРесурс" оплатило штраф за завышение размера оплаты за услугу по обращению с ТКО для медицинских клиник. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

В начале 2021 г. несколько медицинских клиник (ООО "Фемто Клиника", Эксимер Центр "Лазерная коррекция зрения", ООО "Региональный медицинский центр") обратились в антимонопольное ведомство с жалобой на ООО "Экостройресурс". Компании заявили, что регоператор завысил оплату услуг по обращению с ТКО.

Самарское УФАС установило, что "Экостройресурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в качестве объема расчетных единиц использовал количество посетителей медицинских организаций за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, что не соответствует требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.

"При расчете ежемесячной платы за услугу по обращению с ТКО для рассматриваемой категории потребителей следует использовать данные о количестве посетителей за месяц", — отметили в ведомстве.

В результате произведенного ООО "ЭкоСтройРесурс" расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, сумма, подлежащая уплате за данную коммунальную услугу, оказалась завышена в 12 раз.

Летом 2021 г. ФАС оштрафовал регоператора на 650 тыс. рублей, однако общество обжаловало постановление антимонопольного органа в Арбитражном суде Самарской области и Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции поддержали позицию антимонопольного ведомства.

"На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме", — сообщили в ФАС.

Напомним, это не первый случай, когда регоператор получает штрафы за большие счета для клиник Самарской области. Так, было установлено, что "ЭкоСтройРесурс" при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в 2019 г. для медицинских клиник "Клиника доктора Кравченко" и "Клиника доктора Коренченко в Новом городе" в качестве объема расчетных единиц использовало количество посетителей медицинской организации за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, а не за месяц.

В результате произведенного оператором расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, сумма, подлежащая уплате за данную коммунальную услугу, оказалась завышена в 12 раз.