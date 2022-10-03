Самарские добровольцы отправились на Донбасс

Активисты волонтерского центра партии "Единая Россия" Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь в составе 20-го добровольческого десанта "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты".

Молодые люди со всей страны вновь отправились с гуманитарной миссией на Донбасс и освобожденные территории. Теперь это - территория России.

Арсений Ганин руководит местным отделением "Молодой Гвардии Единой России" в Куйбышевском районе Самары, он член молодежного парламента Куйбышевского района, общественного молодежного парламента при самарской городской думе и молодежной избирательной комиссии Самарской области.

Арсений - один из инициаторов создания пункта сбора гуманитарной помощи в Куйбышевском районе Самары, сам активно участвует в сборе и передаче гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, военнослужащим "Самарского батальона", встречает и помогает в размещении прибывающим в Самарскую область вынужденным переселенцам. В последние дни перед отправкой на Донбасс Арсений работал на "горячей линии" по вопросам частичной мобилизации.

Кстати, именно за активную добровольческую деятельность жители Куйбышевского района выдвинули Ганина на участие в акции "Народное признание" в номинации "Мы вместе".

"Желаем ребятам хорошей дороги и плодотворной работы. Мы вами гордимся! Ждем с нетерпением обратно!, - таким напутствием проводили Арсения и Павла самарские молодогвардейцы.

Напомним, на территории новых четырех субъектов РФ работает более 40 центров гуманитарной помощи "Единой России", где трудятся добровольцы. Волонтеры помогают жителям освобожденных территорий и ЛДНР оформить документы и пособия, выдают гуманитарные наборы, оказывают адресную помощь, организуют детские мероприятия, доставляют жителям продукты и лекарства.

Всего через волонтерскую миссию на Донбассе прошло более 1200 активистов МГЕР, среди них - более 30 жителей Самарского региона.