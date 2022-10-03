Самарские добровольцы отправились на Донбасс

Активисты волонтерского центра партии "Единая Россия" Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь в составе 20-го добровольческого десанта "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты".
Молодые люди со всей страны вновь отправились с гуманитарной миссией на Донбасс и освобожденные территории. Теперь это - территория России.
Арсений Ганин руководит местным отделением "Молодой Гвардии Единой России" в Куйбышевском районе Самары, он член молодежного парламента Куйбышевского района, общественного молодежного парламента при самарской городской думе и молодежной избирательной комиссии Самарской области.
Арсений - один из инициаторов создания пункта сбора гуманитарной помощи в Куйбышевском районе Самары, сам активно участвует в сборе и передаче гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, военнослужащим "Самарского батальона", встречает и помогает в размещении прибывающим в Самарскую область вынужденным переселенцам. В последние дни перед отправкой на Донбасс Арсений работал на "горячей линии" по вопросам частичной мобилизации.
Кстати, именно за активную добровольческую деятельность жители Куйбышевского района выдвинули Ганина на участие в акции "Народное признание" в номинации "Мы вместе".
"Желаем ребятам хорошей дороги и плодотворной работы. Мы вами гордимся! Ждем с нетерпением обратно!, - таким напутствием проводили Арсения и Павла самарские молодогвардейцы.
Напомним, на территории новых четырех субъектов РФ работает более 40 центров гуманитарной помощи "Единой России", где трудятся добровольцы. Волонтеры помогают жителям освобожденных территорий и ЛДНР оформить документы и пособия, выдают гуманитарные наборы, оказывают адресную помощь, организуют детские мероприятия, доставляют жителям продукты и лекарства.
Всего через волонтерскую миссию на Донбассе прошло более 1200 активистов МГЕР, среди них - более 30 жителей Самарского региона.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!