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Общество

В Тольятти женщины-волонтеры шьют одежду для мобилизованных

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября жительницы Тольятти запустили волонтерский проект "Шьем для наших" для поддержки российской армии. Женщины делают выкройки, шьют одежду, печатают этикетки, упаковывают и перевозят готовые для отправки вещи.

Фото: samregion.ru

За неделю проект объединил 305 жительниц Автограда разных возрастов: от студенток до пенсионерок.

"Мы как люди шьющие узнали, что конструктор и разработчик выкроек Элина Патыкова начала это движение, и поддержали его. У нас у всех есть отцы, мужья, сыновья, мы понимаем, насколько это важно. Так сообщество неравнодушных людей решило помочь", — рассказывает о начале работы руководитель проекта Ирина Сергеева.

Шьют местные жительницы в ее студии в Тольятти, где работает школа рукоделия.

"Изначально была идея, чтобы ученицы без оплаты приходили и шили по мере своих сил, но так получилось, что собралось много неравнодушных жителей, которые подключились к проекту. К нам приходили пенсионерки, девочки в декрете, все, кто мог позволить себе час-два на такую работу. Помогают и благотворители. Сегодня, например, получили 40 кг ткани от местного магазина "Золушка", — объясняет Ирина Сергеева.

В первую очередь волонтеры ориентированы на помощь мобилизованным тольяттинцам. Сейчас в студии Ирины Сергеевой шьют термобелье, флисовые кофты, трусы, носки, футболки, бушлаты, балаклавы, подшлемники и многое другое. Есть запрос на белые маскировочные халаты.

4 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения и пообещал помочь. На встрече с главой региона девушки отметили, что проект быстро развивается, а к работе подключаются жители соседних районов, поэтому площади мастерской Ирины Сергеевой уже не хватает.

"Дмитрий Азаров дал высокую оценку нашей работе и поблагодарил рукодельниц за такую помощь. Обещал содействовать во всем. Например, нам нужны волонтеры с машинами, финансовая поддержка, оборудование, помещения для расширения производства, чтобы это было не только в Автозаводском районе Тольятти. Так волонтеры будут забирать больше вещей из разных точек", — делится результатами встречи Ирина Сергеева.

Помочь волонтерскому движению "Шьем для своих" можно несколькими способами. Вопросами материальной поддержки занимается Юлия Реутова (89272120695), распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды Марина Князькова (89272143388), а с приемом материалов и отгрузкой готовых вещей поможет Ирина Сергеева (89022896447).

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