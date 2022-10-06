В Тольятти женщины-волонтеры шьют одежду для мобилизованных

В конце сентября жительницы Тольятти запустили волонтерский проект "Шьем для наших" для поддержки российской армии. Женщины делают выкройки, шьют одежду, печатают этикетки, упаковывают и перевозят готовые для отправки вещи.
За неделю проект объединил 305 жительниц Автограда разных возрастов: от студенток до пенсионерок.
"Мы как люди шьющие узнали, что конструктор и разработчик выкроек Элина Патыкова начала это движение, и поддержали его. У нас у всех есть отцы, мужья, сыновья, мы понимаем, насколько это важно. Так сообщество неравнодушных людей решило помочь", — рассказывает о начале работы руководитель проекта Ирина Сергеева.
Шьют местные жительницы в ее студии в Тольятти, где работает школа рукоделия.
"Изначально была идея, чтобы ученицы без оплаты приходили и шили по мере своих сил, но так получилось, что собралось много неравнодушных жителей, которые подключились к проекту. К нам приходили пенсионерки, девочки в декрете, все, кто мог позволить себе час-два на такую работу. Помогают и благотворители. Сегодня, например, получили 40 кг ткани от местного магазина "Золушка", — объясняет Ирина Сергеева.
В первую очередь волонтеры ориентированы на помощь мобилизованным тольяттинцам. Сейчас в студии Ирины Сергеевой шьют термобелье, флисовые кофты, трусы, носки, футболки, бушлаты, балаклавы, подшлемники и многое другое. Есть запрос на белые маскировочные халаты.
4 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участницами волонтерского движения и пообещал помочь. На встрече с главой региона девушки отметили, что проект быстро развивается, а к работе подключаются жители соседних районов, поэтому площади мастерской Ирины Сергеевой уже не хватает.
"Дмитрий Азаров дал высокую оценку нашей работе и поблагодарил рукодельниц за такую помощь. Обещал содействовать во всем. Например, нам нужны волонтеры с машинами, финансовая поддержка, оборудование, помещения для расширения производства, чтобы это было не только в Автозаводском районе Тольятти. Так волонтеры будут забирать больше вещей из разных точек", — делится результатами встречи Ирина Сергеева.
Помочь волонтерскому движению "Шьем для своих" можно несколькими способами. Вопросами материальной поддержки занимается Юлия Реутова (89272120695), распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды Марина Князькова (89272143388), а с приемом материалов и отгрузкой готовых вещей поможет Ирина Сергеева (89022896447).
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!