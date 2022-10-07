Под Тольятти из оросительного канала спасен лось

В четверг, 6 октября, около 11 часов дня от жителей Ставропольского района поступило сообщение егерю ГКУ СО "Управление охотничьих и водных биологических ресурсов" о том, что в оросительный канал в районе сел Ягодное и Луначарский попал лось и не может выбраться.

На месте была организована спасательная операция по вызволению лося из канала. Был сооружен деревянный трап, по которому лось смог самостоятельно подняться из канала и удалиться в дикую среду обитания.

Активное участие в спасении животного принимали егеря охотничьих хозяйств "Сусканский залив 2" и клуба "Кондор", сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.