Проект "Карта жителя Самарской области" вошел в первую очередь перевода на единую цифровую платформу "ГосТех"

Проект "Карта жителя Самарской области", реализуемый по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, вошел в первую очередь перевода на единую цифровую платформу РФ "ГосТех" по итогу закрытого голосования между субъектами из 98 проектов.

Всего по итогам голосования 18 проектов набрали наибольшее количество голосов субъектов РФ (от 8 голосов) и в целом соответствуют техническому стеку ЕЦП "ГосТех".

Разработка и внедрение единой цифровой платформы "ГосТех" ведется в нашей стране не первый год. На ней можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Перевод на нее "Карты жителя Самарской области" позволит увеличить скорость разработки цифровых сервисов проекта, а также вывести их на новый уровень клиентского опыта.

По словам заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, региональный проект "ГосТеха" — это возможность масштабировать лучшие местныенальные практики на всю страну.

"Самарская область не в первый раз участвует в пилотных проектах, запускаемых Минцифры России, исходя из того, что это всегда новый опыт и возможность влиять на целевое состояние. Перевод на платформу "ГосТех" проекта "Карта жителя Самарской области" позволит распространить наш опыт по реализации проекта на территории других субъектов России, а также расширить функционал карты благодаря новым технологиям, которые должны быть реализованы на платформе "ГосТех", — прокомментировал Константин Пресняков.

В настоящий момент более 36 тыс. жителей Самарской области уже оформили Карту жителя. По данным статистики из них: 35% — в Самаре, 25% — Тольятти и около 40% — остальные муниципалитеты. Карта жителя Самарской области, созданная на базе карты "Мир", позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Заказать Карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на портале card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность".

Основной целью создания ЕЦП "ГосТех" является повышение удовлетворенности клиентов при взаимодействии с государственными органами в электронном виде за счет сокращения сроков создания и развития государственных информационных систем на ЕЦП "ГосТех", а также повышения их доступности и надежности.

Больше всего проектов по переводу их на ЕЦП "ГосТех" было заявлено от Санкт-Петербурга, Новосибирской и Самарской областей. Наибольшее количество проектов относится к сферам:

государственное управление — 23 проекта;

социальная сфера — 14 проектов;

экология и природопользование — 8 проектов;

Сельское хозяйство — 6 проектов;

Образование и наука — 6 проектов.

Напомним, на прошлой неделе в рамках работы X Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT" состоялось награждение лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг по итогам народного голосования. Победителями стали пять проектов, набравшие наибольшее количество голосов. 1 место досталось "Карте жителя Самарской области". Всего на победу претендовали 84 проекта из 35 регионов России.