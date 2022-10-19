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Общество

Уникальный самарский фотопроект "Жены героев" приобретает федеральный масштаб

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 октября, уникальный самарский фотопроект "Жены героев", инициированный женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова, был презентован президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил уникальный фотоальбом главе государства на встрече в Кремле.

Фотоальбом президенту России понравился. Владимир Путин с интересом ознакомился с его содержимым, отметив, что героини на снимках - настоящие красавицы. Дмитрий Азаров в свою очередь рассказал главе государства о фотовыставке, организованной в Самаре женами солдат и офицеров российской армии, которые выполняют свой воинский долг на Украине.

"Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", — отметил в беседе губернатор.

В этот же день, когда Дмитрий Азаров представлял фотоальбом проекта "Жены героев" президенту в Кремле, в Жигулевске проходила презентация выставки на центральной площади города. Жигулевск стал вторым городом после Самары, где экспонируется выставка. Его жители признаются, что узнали про выставку из социальных сетей и средств массовой информации и пришли, чтобы лично посмотреть на фотоработы уникального проекта.

"Я очень хотела своими глазами посмотреть, увидеть фотографии, вглядеться в лица этих отважных женщин", - говорит жительница Жигулевска Александра Котина.

О силе и терпении жен военных ходят легенды: за их хрупкими плечами - годы переездов из гарнизона в гарнизон и постоянное ожидание мужей со службы. Тревоги, волнения и внутренний огонь веры, позволяющий быть надежным тылом и бережно хранить домашнее тепло.

"Когда супруг подписывает первый контракт, вы подписываете свой личный контракт. И ваша семья уже служит Родине вместе с ним", - говорит Марина, участница проекта "Жены героев", представительница женского совета Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армии.

"Мы ждем, верим. Мы хотим, чтобы люди вокруг видели, что есть мужчины, которые защищают нас, и есть жены, которые берегут тыл. Мы хотели обратить внимание на то, что поддержка и сохранение мира и покоя в доме, в семье, — это очень важно. Особенно сейчас, в непростое время, когда проходит мобилизация. Очень важно, чтобы мы сейчас объединились и служили мощным тылом", - дополняет Ольга, участница проекта "Жены героев", заместитель председателя женского совета 30-й отдельной мотострелковой бригады ПГТ "Рощинский".

Слова благодарности женщинам, которые стоят за спинами солдат, звучали от посетителей выставки в Жигулевске. Многие посетители не могли сдержать слез, рассматривая фотографии.

Проект "Жены героев" шагнул за рамки гарнизонов, постепенно трансформируясь в настоящее народное женское движение, в "Армию поддержки" для защитников Отечества. Не только жены военнослужащих, но и самые простые женщины России - мамы, сестры, подруги, бабушки, чьи предки когда-то тоже были защитниками свой Родины, достают кители своих мужей, отцов дедушек и прадедушек, чтобы поддержать наших защитников Родины.

Фотографии представлены на онлайн-платформе ВКонтакте. В Жигулевске выставка будет представлена в течение месяца, далее в планах организаторов показать ее в Безенчуке и Чапаевске.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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