В Самарской области планируют досрочно расселить людей из аварийного жилья

Обеспечить всех, кто попадает под критерии программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", новых жильем планируется на год раньше отведенного срока.

На данный момент в Самарской области реализуются III и IV этапы адресной программы. С начала ее действия квартиры получили уже более 8 тыс. человек. Общая площадь расселенного жилья составила порядка 140 тыс. кв. метров. Только в 2022 г. из аварийных 40,62 тыс. кв. м недвижимости переехали более 2200 человек.

До конца 2024-го осталось расселить более 15 тыс. человек из аварийного жилого фонда, общая площадь которого составляет более 243 тыс. кв. метров.

В Сызрани на улице Стандартные дома новоселами вскоре станут 129 семей или 380 человек. Кроме того, в соответствии с комплексным планом во дворе обустроят места для отдыха и детские игровые площадки. Рядом уже идет стройка для следующего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". Квартиры под ключ в них планируют сдать в 2023 году.

Также завершается строительство многоквартирного дома в Похвистневе, где будут приобретать квартиры для переселенцев. Сейчас здесь уже благоустраивают прилегающую территорию.