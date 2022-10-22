В Самарской области планируют досрочно расселить людей из аварийного жилья

Обеспечить всех, кто попадает под критерии программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", новых жильем планируется на год раньше отведенного срока.
На данный момент в Самарской области реализуются III и IV этапы адресной программы. С начала ее действия квартиры получили уже более 8 тыс. человек. Общая площадь расселенного жилья составила порядка 140 тыс. кв. метров. Только в 2022 г. из аварийных 40,62 тыс. кв. м недвижимости переехали более 2200 человек.
До конца 2024-го осталось расселить более 15 тыс. человек из аварийного жилого фонда, общая площадь которого составляет более 243 тыс. кв. метров.
В Сызрани на улице Стандартные дома новоселами вскоре станут 129 семей или 380 человек. Кроме того, в соответствии с комплексным планом во дворе обустроят места для отдыха и детские игровые площадки. Рядом уже идет стройка для следующего этапа нацпроекта "Жилье и городская среда". Квартиры под ключ в них планируют сдать в 2023 году.
Также завершается строительство многоквартирного дома в Похвистневе, где будут приобретать квартиры для переселенцев. Сейчас здесь уже благоустраивают прилегающую территорию.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?