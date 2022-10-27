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Общество

В пользование самарского метрополитена поступили пять обновленных вагонов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После капитального ремонта пять вагонов МП "Самарский метрополитен" прибыли в Самару, сообщает пресс-служба самарской мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Летом 2022 г. для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалисты завода "Метровагонмаш" выполнили все необходимые работы. Такую возможность обеспечила реализация государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области" на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области".

Всего, по словам главы города Елены Лапушкиной, в самарском электродепо числятся 50 вагонов, все они задействованы в регулярных перевозках.

"Сегодня модернизировано более 50% парка метрополитена. Работу планируем продолжить, чтобы к открытию станции "Театральная" практически весь подвижной состав был обновленным", - сообщила Елена Лапушкина.

Как рассказал начальник электродепо "Кировское" Дмитрий Андреев, срок эксплуатации отремонтированных пяти вагонов истекал в 2022 году. После капитально-восстановительного ремонта вагоны еще минимум 15 лет смогут курсировать по "ветке" метро.

"Их полностью привели в порядок и переоснастили. Они имеют эстетичный внешний облик в волжской стилистике и, конечно, современное оборудование - это касается, прежде всего, механического. Заменены колесные пары, тележки. Также по-новому выглядят теперь салоны, - рассказал Дмитрий Андреев. - Они с новыми поручнями, полами, окнами, обшивкой, ярким светодиодным освещением, удобными сиденьями. Для маломобильных граждан предусмотрены специально отведенные места в каждом вагоне. Поэтому пассажиры будут совершать поездки в более комфортных условиях. Для повышения безопасности перевозок дополнительно смонтированы современные системы видеонаблюдения и пожаротушения. Повышенное внимание уделили и системе приточной вентиляции. Кроме того, в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства - перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава. Эти и другие работы в рамках капремонта, согласно заключенным контрактам, производятся на протяжении нескольких лет - новый подвижной состав постепенно вытесняет устаревший".

В течение ближайших двух недель будет произведена пусконаладка, организована обкатка, а потом состав направят для постоянной работы на линии.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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