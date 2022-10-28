Водный дрон тольяттинской "Аиралаб Рус" прошел испытания в Норильске

Тольяттинская АНО "Аиралаб Рус" провела испытания своего беспилотного плавательного аппарата совместно с компанией "Норникель". Дрон-эколог обследовал ряд водоемов Норильска.
До применения судна на Таймыре беспилотник прошел ряд испытаний на реке Волге, на реках и каналах Санкт-Петербурга, а также был представлен на международном конгрессе IoT Solutions World Congress в Барселоне в 2019 году.
По словам директора АНО "Аиралаб Рус" Евгения Радченко, особенностью "дрона-эколога" является не только возможность автономного использования, но и эффективная реализация технологии распределенных реестров в части передачи и хранения полученной информации.
"Наш беспилотник предназначен для использования в малых и средних водоемах. Специалистами предусмотрены функции беспилотного использования (дрон выполняет заплывы по заданным точкам и в заданное время) и возможность управления оператором с суши. Энергообеспечение судна - это аккумуляторы и солнечная батарея. Передача данных и их хранение обеспечивается децентрализовано - проще говоря, подделать полученные данные практически невозможно. Что касается навесного оборудования, то его линейка довольно широка и зависит от целей и задач", - отмечает Евгений Радченко.
В ходе исследования беспилотный плавательный аппарат был оснащен набором датчиков, фиксирующих целый ряд показателей. Сейчас с полученными данными работают специалисты "Аиралаб Рус" и "Норникель". По результатам пилотных заплывов, которые продолжались в течение нескольких дней, будет принято решение о расширении оснащения дрона, что повысит эффективность исследований компании "Норникель" в сфере охраны окружающей среды.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?