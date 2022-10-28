16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водный дрон тольяттинской "Аиралаб Рус" прошел испытания в Норильске В день матча "Крыльев" будут организованы дополнительные автобусы и трамваи Волонтер объявил сбор на реанимобиль для самарских мотострелков Злата Гудиминко стала победителем первого научного батла Самарского политеха Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей военной подготовки

Общество

Водный дрон тольяттинской "Аиралаб Рус" прошел испытания в Норильске

НОРИЛЬСК. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская АНО "Аиралаб Рус" провела испытания своего беспилотного плавательного аппарата совместно с компанией "Норникель". Дрон-эколог обследовал ряд водоемов Норильска.

Фото: АНО "Аиралаб Рус"

До применения судна на Таймыре беспилотник прошел ряд испытаний на реке Волге, на реках и каналах Санкт-Петербурга, а также был представлен на международном конгрессе IoT Solutions World Congress в Барселоне в 2019 году.

По словам директора АНО "Аиралаб Рус" Евгения Радченко, особенностью "дрона-эколога" является не только возможность автономного использования, но и эффективная реализация технологии распределенных реестров в части передачи и хранения полученной информации.

"Наш беспилотник предназначен для использования в малых и средних водоемах. Специалистами предусмотрены функции беспилотного использования (дрон выполняет заплывы по заданным точкам и в заданное время) и возможность управления оператором с суши. Энергообеспечение судна - это аккумуляторы и солнечная батарея. Передача данных и их хранение обеспечивается децентрализовано - проще говоря, подделать полученные данные практически невозможно. Что касается навесного оборудования, то его линейка довольно широка и зависит от целей и задач", - отмечает Евгений Радченко.

В ходе исследования беспилотный плавательный аппарат был оснащен набором датчиков, фиксирующих целый ряд показателей. Сейчас с полученными данными работают специалисты "Аиралаб Рус" и "Норникель". По результатам пилотных заплывов, которые продолжались в течение нескольких дней, будет принято решение о расширении оснащения дрона, что повысит эффективность исследований компании "Норникель" в сфере охраны окружающей среды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6