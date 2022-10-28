Водный дрон тольяттинской "Аиралаб Рус" прошел испытания в Норильске

Тольяттинская АНО "Аиралаб Рус" провела испытания своего беспилотного плавательного аппарата совместно с компанией "Норникель". Дрон-эколог обследовал ряд водоемов Норильска.

До применения судна на Таймыре беспилотник прошел ряд испытаний на реке Волге, на реках и каналах Санкт-Петербурга, а также был представлен на международном конгрессе IoT Solutions World Congress в Барселоне в 2019 году.

По словам директора АНО "Аиралаб Рус" Евгения Радченко, особенностью "дрона-эколога" является не только возможность автономного использования, но и эффективная реализация технологии распределенных реестров в части передачи и хранения полученной информации.

"Наш беспилотник предназначен для использования в малых и средних водоемах. Специалистами предусмотрены функции беспилотного использования (дрон выполняет заплывы по заданным точкам и в заданное время) и возможность управления оператором с суши. Энергообеспечение судна - это аккумуляторы и солнечная батарея. Передача данных и их хранение обеспечивается децентрализовано - проще говоря, подделать полученные данные практически невозможно. Что касается навесного оборудования, то его линейка довольно широка и зависит от целей и задач", - отмечает Евгений Радченко.

В ходе исследования беспилотный плавательный аппарат был оснащен набором датчиков, фиксирующих целый ряд показателей. Сейчас с полученными данными работают специалисты "Аиралаб Рус" и "Норникель". По результатам пилотных заплывов, которые продолжались в течение нескольких дней, будет принято решение о расширении оснащения дрона, что повысит эффективность исследований компании "Норникель" в сфере охраны окружающей среды.