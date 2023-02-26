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"Крылья Советов": итоги трансферной кампании "Крылья Советов" обыграли московское "Динамо" Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов переходит в "Химки" Иван Бобер стал игроком "Крыльев" "Крылья Советов" подписали Александра Зуева

Футбол Спорт

"Крылья Советов": итоги трансферной кампании

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" завершил зимнюю трансферную кампанию 2023 года. Состав команды пополнили пять футболистов, два игрока покинули команду, часть футболистов была отдана в аренды.

Напомним, что соглашения с командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов.

Четверо из пятерых новичков уже дебютировали в матче Фонбет Кубка России против "Динамо" (2:1). Владимир Писарский и Александр Зуев отличились голами, а Николай Рассказов сделал голевую передачу.

Кроме того, "Крылья" продлили контракты с лидерами команды — Гленном Бейлом и Романом Евгеньевым, выкупили у "Спартака" Владислава Шитова, выступавшего ранее в нашей команде на правах аренды. Владислав подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года.

№ 9 Владимир Писарский

Амплуа: нападающий

 

Лучший бомбардир МИР РПЛ Владимир Писарский подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года. Владимир родился в Симферополе, он — воспитанник крымского футбола. Игрок выступал за "Крымтеплицу", затем за омский "Иртыш" и "Оренбург". В составе последних провел 53 матча, забил 24 гола и отдал 5 голевых передач. В минувшем году Писарский вызывался в сборную России и дебютировал за нее в матче против Таджикистана. В 2023 г. он уже забил за "Крылья" свой дебютный гол в четвертьфинале Фонбет Кубка России в ворота "Динамо".

№ 15 Николай Рассказов

Амплуа: фланговый защитник

 

Защитник Николай Рассказов подписал с нашей командой соглашение до конца сезона 2025/26. Рассказов — уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии "Спартака". В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский "Арсенал". За оружейников Рассказов сыграл 17 матчей. За "Спартак" он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России. В дебютном матче Кубка России против "Динамо" Рассказов отдал голевую передачу.

№ 28 Бенхамин Гарре

Амплуа: атакующий полузащитник

 

Яркий аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре подписал с "Крыльями" контракт на 3,5 года.

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском "Велесе". В июле 2016 года Бенхамин перешел в "Манчестер Сити", в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский "Расинг", за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре — "Уракан". Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Гарре вышел в стартовом составе нашей команды на матч Фонбет Кубка России против "Динамо".

№ 29 Александр Зуев

Амплуа: полузащитник

 

Александр Зуев, вернувшийся в "Крылья" через 6 лет после своего первого появления в нашей команде, подписал контракт до конца текущего сезона.

Зуев уже выступал за "Крылья" в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были "Химки", он также выступал за московский "Спартак", "Ростов", "Рубин". За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России.

Именно гол Александра Зуева принес "Крыльям" победу в матче четвертьфинала Кубка России против "Динамо".

№ 76 Иван Бобер

Амплуа: полузащитник

 

17-летний полузащитник Иван Бобер подписал с нашей командой соглашение на 2 года. Иван родился в Самаре, свою карьеру начинал именно в Академии "Крыльев". В июле 2020 года он перешел в "Чертаново".

Бобер выступал за юношеские сборные России U-15, U-16, U-17, на его счету 12 матчей и 7 голов за национальные команды. Иван — сын Антона Бобра, легенды "Крыльев", который сыграл 300 игр за нашу команду.

"Крылья Советов" отдали в аренды группу футболистов: в "Волгарь" отправился полузащитник Данил Липовой, Владимир Хубулов отправился до конца сезона в "Химки", а Артем Соколов — в "Пари НН". Хорватский защитник Матео Барач арендован бельгийским клубом "Остенде" до конца сезона 2022/23. Дмитрий Прищепа будет выступать на правах аренды за волгоградский "Ротор", Ян Гудков — за "Текстильщик", Леонид Герчиков арендован столичным "Велесом", а Никита Салтыков перешел в "Акрон" до конца сезона.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли в московский "Локомотив".

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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