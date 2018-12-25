Из-за снегопада в Самаре возник коллапс общественного транспорта

Жители Самары пожаловались на увеличение интервала движения маршрутов №61 и №5д, а также на загруженность салонов общественного транспорта.

"Сегодня в очередной раз автобус 61 маршрута жутко переполнен, люди просто не могли зайти на остановке Шверника, автобус ходит по маршруту раз в 15 минут. Фото прилагаю. Примите, пожалуйста, меры"; "40 минут простоял на хлебозаводе, ни одного 5д, только коммерческие ПАЗики битком", - пишут горожане в соцсетях.

Данные ситуации прокомментировал департамент транспорта администрации городского округа Самара. Что касается маршрута №61, то "плановое количество машин на данном маршруте сегодня - 17 единиц. Из них несколько сошли со своих рейсов по технической неисправности. По мере устранения поломок машины, конечно, выходят на линию, но сегодня также большое влияние на движение оказывает дорожный фактор".

Относительно маршрута 5д дептранс написал в соцсетях следующее: "Сегодня в утренний период времени была сложная дорожная обстановка на пути следования маршрута №5д, многочисленные длительные заторы. В этой связи, а также учитывая техническую неисправность одной из единиц транспорта, действительно, были зафиксированы серьезные отставания от графика".

Также самарцы в комментариях упоминают маршруты №№ 38, 66, 26, 80.