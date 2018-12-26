В среду вечером Самара встала в десятибалльных пробках

В среду, 26 декабря, Яндекс.Карты весь день показывали в Самаре восьми- и девятибалльный уровень пробок, а около 17:00 он поднялся до 10 баллов.

Самой сложной оказалась ситуация на Московском шоссе, где затор по направлению "из города" начинается от ул. Мичурина и тянется до ул. Советской Армии. Не менее печальна ситуация и на ул. Ново-Садовой. Там пробка начинается от пересечения с пр. Ленина и продолжается до ул. Советской Армии.

На ул. Полевой движение было сложным от Волжского проспекта до ул. Мичурина в обоих направлениях.

Сплошная пробка - от ул. Максима Горького до Спортивной по ул. Красноармейской. Также движение местами было осложнено на улицах Гагарина, Ново-Вокзальной, пр. Кирова и других магистралях.

На Южном шоссе пробка "в город" протянулась от ТЦ "Амбар" и до ул. Промышленности.

Сплошной затор в оба направления отмечен на ул. Водников. Он протянулся от ул. Комсомольской до "старого" моста через реку Самару. С другой стороны этого моста дела еще хуже: осложнено движение к мосту по улицам Шоссейной, Главной и Народной.

На Ракитовском шоссе, рядом с заводом "Кока-Кола", автомобилисты в комментариях в Яндекс.Картах пишут, что фуры не могут подняться на мост.

Кроме того, на карте отмечено с десяток аварий. Два значка ДТП - в районе пересечения ул. Авроры и Московского шоссе, еще два - на ул. Ново-Садовой, один - у Постникова Оврага и еще один в районе университета. Кроме того, две аварии произошли на ул. Ново-Вокзальной. Одно ДТП указано на ул. Советской Армии, в районе пересечения с пр. Карла Маркса, а также на ул. Самарской, ближе к Полевой.

При этом данных о ДТП с особо тяжкими последствиями нет.