Радио "Губерния" стало победителем международного фестиваля

В год своего 10-летия ТРК "Губерния" продолжает получать престижные награды. Работу сотрудников самарской телерадиокомпании оценили в Санкт-Петербурге на Международном фестивале "Радио без границ".

"Губернию" представили директор телерадиокомпании Юрий Проничев и шеф-редактор отдела радио Евгения Чеширская. Гостям фестиваля презентовали передачу "Культурные люди", ставшую победителем в номинации "Программа, посвященная Году театра в России". В награждении принял участие директор государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романенко.

Фестиваль "Радио без границ" организован Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Россотрудничества и департамента информации и печати МИД России. По традиции участники форума — руководители крупных радиостанций России и зарубежных стран — обсуждают успешные проекты, посещают круглые столы и мастер-классы, а по итогам награждают лучших.

Напомним, согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным летом 2019 года, радиостанция "Губерния" стала второй в качестве источника региональных новостей среди всех радиостанций, вещающих в Самарской области. Эксклюзивные выпуски новостей в эфире 3-миллионной аудитории выходят каждые полчаса. Здесь звучит много музыки и различных тематических программ.

За годы работы по результатам всероссийских и международных конкурсов в копилке телерадиокомпании набралось больше полусотни наград. Коллектив ТРК делает многое, чтобы "Губернию" было интересно слушать, смотреть и читать.