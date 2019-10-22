Более 4 тыс. жителей региона примут участие в конкурсе управленцев "Лидеры России 2020"

4121 заявка от жителей Самарской области поступила на участие в третьем сезоне конкурса управленцев "Лидеры России 2020". Всего на конкурс подано более 150 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран мира, сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Отметим, что 4 октября президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019–2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания совета, который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус".

До конца заявочной кампании остается меньше недели. Регистрация закроется 27 октября в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

28 октября уже начнется дистанционный этап - участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

Лидером по количеству заявок стала Москва (19,26% от общего количества заявок на конкурс), на втором месте — Санкт-Петербург (8,14%), на третьем — Московская область (6,13%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,34%), Краснодарский край (2,98%), Самарская область (2,72%), Республика Татарстан (2,70%), Нижегородская область (2,59%), Ростовская область (2,46%). Десятку замыкает Республика Башкортостан с показателем 2,44% от общего количества заявок.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн руб. и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс состоит из следующих этапов:

Этап 1: онлайн-регистрация участников: 4–27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март–апрель 2020 г.).

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.