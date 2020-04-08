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Коронавирус в Самарской области: самое важное на 8 апреля Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11 В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом Новых случаев заболевания COVID-19 в регионе не выявлено У 23 жителей Самарской области подозревают коронавирус

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 8 апреля

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, в Самарской области продолжается борьба с распространением новой коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в области за сутки не изменилось и за весь период по-прежнему составляет 17. Также не изменилась статистика по выписанным — их 9. На лечении остаются 8 человек.

Продолжается лабораторная диагностика на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области и СПИД-центра. За сутки суммарно было обследовано 528 человек. С учетом предыдущих исследований было выявлено 23 сомнительных теста, из них за прошедшие сутки проверка показала отрицательный результат по 12 тестам. Таким образом, на данный момент проверяются 11 сомнительных результатов.

В дежурных группах детских садов увеличилось количество детей, работало 565 таких групп в 434 детских садах. Детей на месте осматривает врач, поэтому родителям не нужно будет посещать лечебное учреждение, чтобы получить справку для детского сада.

В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за неделю было зарегистрировано 9232 случая ОРВИ и гриппа, из которых 4096 — в Самаре. Заболеваемость ниже эпидпорога на 29,33%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%. Среди лабораторно обследованных пациентов преобладают вирусы гриппозной этиологии — 65,9%. Из них основная доля (63,3%) приходится на вирус гриппа А (H1N1)-2009 (свиной грипп). Среди вирусов негриппозной этиологии на парагрипп приходится 74%, аденовирус — 26%.

Утверждена новая форма справки от работодателя, с которой жителям разрешено перемещаться по территории региона в период самоизоляции. Справки, выданные жителям региона до утверждения новой формы, по-прежнему действительны.

В регионе, как и в стране, не будут взимать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Правительством РФ было принято решение о запрете начисления неустойки (штрафа, пени) и недопустимости ограничения предоставления коммунальных услуг в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Помощь людям в возрасте 65+, находящимся в самоизоляции, оказывают 1890 добровольцев. За последнюю неделю их стало почти в 4,5 раза больше. Звонки от одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, принимаются на федеральную "горячую линию" по номеру 8 800 200 34 11 в круглосуточном режиме. На прошлой неделе в Самарской области открылись региональная "горячая линия" 8 800 505 78 63 и "горячая линия" для жителей Самары 8 (846) 998-67-07. Звонки на эти "горячие линии" принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

Менее чем за неделю новый портал #CамараДома, созданный в помощь жителям на самоизоляции, набрал свыше 25 тыс. посещений. Наибольший интерес у посетителей вызвали рубрики "Информация" (содержит актуальные сведения и данные по эпидемиологической ситуации в области), "Работа на дому", "Полезный досуг", "Бытовые хлопоты в карантине", "Организация удаленной работы сотрудников".

Коронавирусом могут быть инфицированы еще 23 жителя Самарской области, они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, а их повторные анализы отправлены на проверку.

По оперативным данным стопкоронавирус.рф на 7 апреля 10:30, в России проведено более 795 тыс. тестов, зарегистрировано 7497 случаев заболевания, из них 1154 за последние сутки, 494 человека выздоровело, 58 — умерло.

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. "Мы готовы продемонстрировать их на этой неделе, в пятницу, на нашем производстве в Одинцово, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден и призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, апрель объявлен не рабочим. Прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку вируса SARS-CoV-2, который распространился по всему миру из китайского Уханя. По данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 1,21 млн человек, почти 67,6 тыс. человек умерло.

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