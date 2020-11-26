Как заказать лекарства из-за рубежа и не попасть под уголовную статью

Жители Самарской области все чаще предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах. Однако для препаратов и лекарств существуют свои правила.

При покупке лекарств и БАДов нужно быть особенно осторожным, ведь в приобретенных за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные на территории РФ.

За перевозку подобных "лекарств" предусмотрена уголовная ответственность. Так, за незаконное перемещение сильнодействующих веществ в Россию (ст. 226.1 УК РФ) человека могут посадить на срок от 3 до 12 лет. А за незаконное приобретение, хранение (статья 234 УК РФ) - от 2 до 8 лет.

Чтобы обезопасить себя при заказе БАДов и лекарств через Интернет, можно предварительно посмотреть списки сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных на территории РФ. Если препарат значится в рецептуре заказанного средства, то от него лучше отказаться.

По всем вопросам можно обращаться в Государственный антинаркотический комитет.