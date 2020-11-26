16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата выявила нарушения при строительстве детсада в "Южном городе" В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма В регионе с 1 января 2021 г. повышены тарифы на капремонт Коронавирус 27 ноября в Самаре: 245 заболевших, четыре смерти Выходные в Самарской области будут снежными

Общество

Как заказать лекарства из-за рубежа и не попасть под уголовную статью

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 213
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области все чаще предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах. Однако для препаратов и лекарств существуют свои правила.

При покупке лекарств и БАДов нужно быть особенно осторожным, ведь в приобретенных за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные на территории РФ.

За перевозку подобных "лекарств" предусмотрена уголовная ответственность. Так, за незаконное перемещение сильнодействующих веществ в Россию (ст. 226.1 УК РФ) человека могут посадить на срок от 3 до 12 лет. А за незаконное приобретение, хранение (статья 234 УК РФ) - от 2 до 8 лет.

Чтобы обезопасить себя при заказе БАДов и лекарств через Интернет, можно предварительно посмотреть списки сильнодействующих и ядовитых веществ, запрещенных на территории РФ. Если препарат значится в рецептуре заказанного средства, то от него лучше отказаться.

По всем вопросам можно обращаться в Государственный антинаркотический комитет.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6