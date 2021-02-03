Самарские ученые разрабатывают тест-системы для оценки эффективности противовоспалительных лекарств

Специалисты Самарского медуниверситета разрабатывают способ выявления и оценки in vitro (в пробирке) биологической активности противовоспалительных лекарств, используя клетки живых организмов.

Кроме того, с помощью этого метода можно оценить, обладают ли дженерики тем же эффектом, что и оригинальный препарат, а также обнаружить контрафактные лекарства, сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.

Инициатором разработки тест-системы для оценки эффективности лекарств стала ведущий научный сотрудник научно-производственного центра "Самарский банк тканей", к.б.н., специалист в области клеточных технологий Наталья Осина. 20 лет она работала в известных зарубежных компаниях и крупных вузах страны. Совместно с учеными СамГМУ идею разработали и запатентовали.

"Мы проводим на клетках тестирование лекарств, обладающих противовоспалительным действием, которые применяются для лечения таких заболеваний, как псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и других. Таким образом можно определить, эффективно ли новое лекарство или нет. Ведь чтобы выпустить препарат на рынок и применять его в клинической практике, нужно сначала проверить, насколько он эффективен и как его можно в дальнейшем использовать для лечения пациентов", - рассказала директор НПЦ "Самарский банк тканей", заведующий биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, д.м.н. профессор Лариса Волова.

Как пояснила Лариса Волова, тест-системы разработаны для всех клеток организма, которые вырабатывают цитокины - вещества, запускающие процесс воспаления в организме.

Для проведения теста клетки "сажают" в специальные лунки, где они растут в питательной среде. Затем клетки стимулируют на выработку цитокинов, а после этого подавляют выработку с помощью лекарств и с применением ИФА-диагностики оценивают, насколько эффективно препарат выполняет эту функцию. Другими словами, если под действием препарата клетки перестали вырабатывать цитокины, значит он эффективен.

Над этим исследованием ученые Самарского банка тканей работают третий год, а недавно получили финансирование на выполнение госзадания от министерства здравоохранения РФ.

"Наша задача на ближайшие годы - научиться использовать эти тест-системы так, чтобы вне организма ex vivo, в пробирке определять лекарства, которые будут подходить конкретному пациенту, - говорит Лариса Волова. - Противовоспалительных препаратов много, поэтому важно определить, какой из них подойдет тому или иному пациенту, чтобы он не принимал все подряд. Это так называемая персонализированная медицина, за которой - будущее".



