Продолжается прием заявок на Всероссийский ежегодный конкурс "Герои Великой Победы"

Всероссийский ежегодный конкурс на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания "Герои Великой Победы" стартовал в конце 2020 года. Отборочный этап конкурса проводится до 1 мая 2021 года.

Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Организаторами конкурса выступили Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом "Не секретно".

В конкурсе может участвовать любой гражданин вне зависимости от гражданства. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются. К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его положению.

Конкурс проходит в пять этапов:

1-й этап - отборочный, проводится до 1 мая.

2 этап - определение полуфиналистов конкурса (составление лонг-листа) - до 10 июня.

3 этап - определение финалистов конкурса (составление шорт-листа) - до 25 июля.

4 этап - определение победителей конкурса - до 1 сентября.

5 этап - награждение победителей - до 25 декабря.

Для военнослужащих Вооруженных Сил РФ, членов их семей, обучающихся в довузовских образовательных организациях Минобороны России, для членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" конкурс проводится в три этапа:

1 этап - отборочный, проводится до 1 апреля.

2 этап - оценочный (работа конкурсной комиссии) - до 15 апреля.

3 этап - награждение победителей - май.

По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным и дополнительным номинациям конкурса. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в конкурсе по адресу электронной почты: gvp2017@mail.ru. Информация о конкурсе - на сайте http://героивеликойпобеды.рф.