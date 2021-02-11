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Общество

Стартовала зимняя спартакиада для военно-патриотических объединений "Синяя река"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 11 и 12 февраля пройдет зимняя спартакиада для военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов "Синяя река". Она посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны (отмечается 15 февраля).

Участниками спартакиады стали 20 команд военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов из 10 муниципальных образований Самарской области. Им предстоит пройти теоретическую и соревновательную программу спартакиады.

11 февраля в дистанционном формате единовременно для всех заявившихся команд состоятся теоретический конкурс, историческая часть будет посвящена войне в Афганистане 1979-1989 гг., конкурс тематических стенгазет и мультимедийных презентаций "Помни о нас, Россия!"

Соревновательный день пройдет в Отрадном 12 февраля. Для каждой команды он начнется с посещения мемориального комплекса, посвященного памяти участников боевых действий в Афганистане, и  возложения цветов.

Программа спартакиады - лыжная гонка в 3 км, эстафета по огневой подготовке, комплекс силовых упражнений, кроссовая стрельба из пневматической винтовки, метание ножей и лопаты, туристская полоса и азимутальный лабиринт по зальному ориентированию.

Победители и призеры спартакиады в командном зачете получат кубки и дипломы.

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