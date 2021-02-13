Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Башинджагяна

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного ветерана Волжского автозавода Евгения Башинджагяна.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Артемовича Башинджагяна, Почетного машиностроителя, одного из создателей Волжского автозавода, человека, с именем которого связано становление и развитие отечественной автомобильной промышленности.

Легендарная личность, профессионал высочайшего уровня, Евгений Артемович всю свою жизнь посвятил любимому делу, более семи десятилетий проработав в машиностроении. В историю АвтоВАЗа он вошел как главный инженер строительства, а затем — первый технический директор строящегося предприятия, много сделавший для того, чтобы наш завод стал флагманом отечественного легкового автопрома.

Его колоссальный опыт, созидательная энергия, искренняя заинтересованность в результатах труда всего огромного коллектива АвтоВАЗа снискали ему глубочайшее уважение коллег и всего профессионального сообщества.

О том, насколько велики заслуги Евгения Артемовича Башинджагяна перед Родиной, свидетельствуют многочисленные государственные награды, среди которых два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, многочисленные медали.

Трудно поверить, что Евгения Артемовича с нами нет. Светлая память о нем, истинном патриоте и Гражданине, всей душой преданного своему любимому детищу — АвтоВАЗу — навсегда сохранится в наших сердцах.

Вместе с его родными, близкими, коллегами мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате", - говорится в некрологе.