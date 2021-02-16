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Общество

Десятый зимний пресс-тур проекта "Поехали!" покажет зимнюю сказку

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров "Поехали! Зимний отдых в Самарской области", организованный департаментом туризма регионального министерства культуры.

Представители средств массовой информации посетят место отдыха для всей семьи "Живой уголок "Сказка", где можно понаблюдать за животными, покормить и пообщаться с ними. Гости познакомятся с местными обитателями: северными и пятнистыми оленями, ламой, овцами и козами, дикобразами и сурками, енотом и лисами.

Второй туристической точкой станет площадка "Русская слобода". Здесь журналисты и блогеры посетят музей старины, настоящую кузницу и подробно узнают об этом ремесле, познакомятся с программами и услугами, которые предлагают организаторы площадки.

Далее участники пресс-тура посетят парк-отель "Дубрава". Он расположен в лесной зоне одного из самых живописных уголков Красноглинского района Самары. Сотрудники загородного комплекса презентуют площадку для отдыха и продемонстрируют инфраструктуру.

В заключение гости побывают в арт-кластере "Дом 77", расположенном в историческом центре Самары. Для гостей проведут экскурсию и расскажут о работе ремесленных и художественных мастерских, шоурумов, авторских сэкондов, репетиционных и танцевальных студий.

Пресс-туры в рамках "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" проходят каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

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