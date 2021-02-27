Прокуратура: информация о погорельцах из Ставропольского района, 9 лет добивающихся жилья, будет проверена

Прокуратура Самарской области по поручению регионального прокурора Сергея Берижицкого организовала проверку информации о нарушении жилищных прав семьи из села Ягодное Ставропольского района, передает пресс-служба надзорного ведомства. Девять лет назад семья осталась без крыши над головой после пожара в общежитии.

Из интернет-публикации следует, что семья из трех человек после пожара в 2012 году состоит в списке нуждающихся в жилых помещениях, но до настоящего времени орган МСУ так и не предоставил жилье погорельцам. Издание пишет, что общежитие — деревянная постройка площадью 400 кв метров — подожгли, а без жилья остались сразу 15 человек. В их числе и семья Михеевых — мать, сын и дочь. Уже девять лет они не могут добиться квартиры от государства.

Кроме того, в статье указывается, что в течение нескольких лет Елена Михеева безуспешно вела тяжбу с местными властями, а в 2015 г. подала заявление в прокуратуру, по результатам проверки которой выяснилось, что в списке очередников на жилье погорельцы 970-е, а во внеочередном списке стоят под номером 27.

Михеевы неоднократно пытались судиться с райадминистрацией.

"Суд обязывал обеспечить их жильем, однако исполнительные листы, гласящие о том, что погорельцы стоят во внеочередном списке на получение квартиры, постоянно куда-то "терялись". Жилья Михеевы не получили до сих пор", — передает издание.

Нынешний консультант отдела по управлению муниципальным имуществом Ставропольского района Татьяна Дюжакина сообщила СМИ, что исполнительные листы, выданные семье в 2015 году, потеряли актуальность, они действительны лишь три года с момента выдачи.

Сейчас Михеевым вновь нужно ввязываться в судебную круговерть, подавать заявления, выигрывать суд и получать новые исполнительные листы, и только после этого чиновница Ставропольского района сможет подготовить служебную записку о необходимости заложить средства на квартиру на будущий год.

В прокуратуре Самарской области заявили, что по результатам проверки опубликованной информации будет дана оценка действиям ответственных лиц, решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.