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Общество

В Самарской области заработала "гаражная амнистия"

ОТРАДНЫЙ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало первых правообладателей земельных участков под гаражами по "гаражной амнистии", сообщает пресс-служба ведомства. Ими стали трое жителей Отрадного.

"До вступления в силу "гаражной амнистии" оформление этих земельных участков было возможно только через суд или путем их выкупа у муниципалитета, поскольку документов на землю у граждан не было. Вместе с тем владельцы гаражей открыто и добросовестно пользовались ими более 15 лет. Землю они получили от организации, в которой тогда работали. В свою очередь, земля предоставлялась муниципалитетом на законных основаниях, но не гражданам, а организации. Закон о "гаражной амнистии" позволил владельцам легко оформить недвижимость и получить возможность распоряжаться своим имуществом", - рассказал начальник межмуниципального отдела по г. Отрадный, Кинель-Черкасскому району Управления Росреестра по Самарской области Алексей Супиченко.

Напомним, закон о "гаражной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также методические рекомендации к федеральному закону о "гаражной амнистии", в которых в простой и доступной форме рассказывается, как воспользоваться "гаражной амнистией". Положения "гаражной амнистии" действуют до 1 сентября 2026 года.

До указанной даты гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до декабря 2004 г.), имеет право на предоставление бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж. Воспользоваться законом о "гаражной амнистии" могут также наследники владельцев таких гаражей. На самовольные постройки закон о "гаражной амнистии" не распространяется.

По гаражной амнистии можно оформить гараж:

  • одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри;
  • построенный до декабря 2004 г. (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ);
  • расположенный на земельном участке, который находится в государственной или муниципальной собственности;
  • "сваренные" металлические гаражи, построенные кооперативами и имеющие общую стену и коммуникации (земля кооператива должна быть выделена под гараж);
  • используемый в личных целях;
  • не признанный самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.

По "гаражной амнистии" нельзя оформить гараж:

  • некапитальный гараж, "ракушка";
  • гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он оформляется в ином порядке);
  • гараж, который используется для предпринимательской деятельности;
  • гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий;
  • машино-место;
  • гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве;
  • гараж, возведенный после вступления в силу Градостроительного кодекса.

Документы, позволяющие оформить гараж по "гаражной амнистии":

  • любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее был предоставлен земельный участок под гаражом;
  • старый технический паспорт на гараж, который был заказан для технической инвентаризации гаража;
  • документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;
  • справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;
  • документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;
  • решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гражданину гаража;
  • документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.

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