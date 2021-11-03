В Самарской области заработала "гаражная амнистия"

Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало первых правообладателей земельных участков под гаражами по "гаражной амнистии", сообщает пресс-служба ведомства. Ими стали трое жителей Отрадного.
"До вступления в силу "гаражной амнистии" оформление этих земельных участков было возможно только через суд или путем их выкупа у муниципалитета, поскольку документов на землю у граждан не было. Вместе с тем владельцы гаражей открыто и добросовестно пользовались ими более 15 лет. Землю они получили от организации, в которой тогда работали. В свою очередь, земля предоставлялась муниципалитетом на законных основаниях, но не гражданам, а организации. Закон о "гаражной амнистии" позволил владельцам легко оформить недвижимость и получить возможность распоряжаться своим имуществом", - рассказал начальник межмуниципального отдела по г. Отрадный, Кинель-Черкасскому району Управления Росреестра по Самарской области Алексей Супиченко.
Напомним, закон о "гаражной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также методические рекомендации к федеральному закону о "гаражной амнистии", в которых в простой и доступной форме рассказывается, как воспользоваться "гаражной амнистией". Положения "гаражной амнистии" действуют до 1 сентября 2026 года.
До указанной даты гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до декабря 2004 г.), имеет право на предоставление бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж. Воспользоваться законом о "гаражной амнистии" могут также наследники владельцев таких гаражей. На самовольные постройки закон о "гаражной амнистии" не распространяется.
По гаражной амнистии можно оформить гараж:
- одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри;
- построенный до декабря 2004 г. (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ);
- расположенный на земельном участке, который находится в государственной или муниципальной собственности;
- "сваренные" металлические гаражи, построенные кооперативами и имеющие общую стену и коммуникации (земля кооператива должна быть выделена под гараж);
- используемый в личных целях;
- не признанный самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.
По "гаражной амнистии" нельзя оформить гараж:
- некапитальный гараж, "ракушка";
- гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он оформляется в ином порядке);
- гараж, который используется для предпринимательской деятельности;
- гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий;
- машино-место;
- гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве;
- гараж, возведенный после вступления в силу Градостроительного кодекса.
Документы, позволяющие оформить гараж по "гаражной амнистии":
- любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее был предоставлен земельный участок под гаражом;
- старый технический паспорт на гараж, который был заказан для технической инвентаризации гаража;
- документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения;
- справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;
- документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;
- решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение гражданину гаража;
- документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !