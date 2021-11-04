​Онлайн-марафон "Славься, Отечество!" проходит в День народного единства

В четверг, 4 ноября, с самого утра на площадке ГТРК "Самара" проходит всероссийский онлайн-марафон "Славься, Отечество!" Его участников ждет немало открытий - и не только исторических.
В этот день в России отмечается День народного единства - символ доблести и силы нашей страны. На связи с главной студией ГТРК "Самара" - снова вся страна. Собрать воедино все 85 регионов и отправиться в начало 17 века - задача непростая, но возможная.
Над созданием летописи "смутного времени" глазами современников работала вся Россия. Съемочные группы региональных филиалов ВГТРК в восьми федеральных округах преодолели сотни тысяч километров, всего за 16 часов пройдя сквозь четыре столетия. В День народного единства история оживет на наших глазах.
Журналисты из Нижнего Тагила, к примеру, расскажут о том, что уральский малахит - не только гордость региона, но и, к сожалению, давно легенда. Доказательство тому - последний осколок глыбы самоцвета весом в 260 т, хранящийся в местном краеведческом музее.
Присоединиться к марафону можно будет на мультимедийной платформе "Смотрим.ру", на канале "Самара24", у сетевых партнеров региональных филиалов ВГТРК, на окружных круглосуточных телеканалах, а также на сайте tvsamara.ru и группе ГТРК в сети "ВКонтакте".
Проект поддержан правительством Самарской области.
В Самарской области проживает более чем 150 национальностей. Вместе мы - единый многонациональный народ с крепкими традициями и богатым духовным наследием, с уникальной историей. Мы передаем нашим детям любовь к родной земле.
Самарская область - наш общий дом, а все ее жители - одна большая дружная семья. Давайте пожелаем друг другу мирного неба над головой и гармонии в семье!
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !