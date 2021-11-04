Талип Яруллин: "Перепись населения нужна для долгосрочного планирования"

С 15 октября в России стартовала перепись населения, она продлится до 14 ноября. Пройти перепись можно как оффлайн, так и онлайн, через портал "Госуслуги". В Самарской области анкеты к 1 ноября анкеты заполнили 55,7% жителей региона.

"Перепись населения нужна, мы должны знать количество жителей нашей страны. Это необходимо для долгосрочного планирования. Также мы - многонациональная страна. Каждый человек имеет право исповедовать любую религию, разговаривать на любом языке. Мы очень этим гордимся. Нужно знать, какой национальности люди у нас живут, на каком языке они разговаривают. Сейчас изучение национальных языков сошло на нет, к сожалению, а хотелось бы, чтобы это возродилось. Вот во всем этом нам может помочь перепись населения", - поделился своим мнением председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтий Талип Яруллин.

Отметим, что в этом году особое внимание уделяется соблюдению санитарных мер. Во время процедуры переписи соблюдается социальная дистанция, а каждый переписчик носит маску и перчатки.