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Общество

Парад Памяти пройдет в онлайне

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области готовятся провести традиционный Парад Памяти, который в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации пройдет онлайн.

"В этом году, несмотря на 80-летие запасной столицы, 80-летие легендарного военного парада 7 ноября, из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, все проводится в онлайн-режиме. На площади Куйбышева 7 ноября парада и реконструкции не будет, не будет салюта", - рассказала руководитель штаба по подготовке и проведению Парада Памяти Инна Жичкина.

В этом году организаторы предлагают два формата участия в параде. Первый - выложить в Сеть фотографии с парадов, проходивших в предыдущие 11 лет. К фото предлагается приложить тексты с рассказами об участии в парадах, о значении таких мероприятий. Второй - выкладывать личные материалы, связанные с историей Куйбышева как запасной столицы.

"Просьба ко всем - оставаться дома, включаться в эти форматы. Традиционно Парад Памяти начнется в 12 часов. Прохождения были записаны заранее - каждого отдельного учебного заведения, не смешивая классы, каждого отдельного промышленного мероприятия. Мы ждем вашей активности в онлайн-формате. На самой площади Куйбышева в течение нескольких недель будет выставка. Поэтому каждый может спокойно прийти, ознакомиться с историей запасной столицы, посмотреть хроникальные фотографии. А также увидеть итоги работы Парада Памяти за 11 лет его проведения. Он сплотил 27 регионов и 25 стран мира", - говорит Инна Жичкина.

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