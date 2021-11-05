ГТРК "Самара" в День народного единства провела онлайн-марафон "Славься, Отечество!"

День народного единства 4 ноября телезрители отметили масштабным онлайн-марафоном "Славься, Отечество!" Уникальный проект, подготовленный силами региональных филиалов холдинга ВГТРК и получивший поддержку правительства Самарской области, в деталях рассказал об истории формирования российского государства, погрузив зрителей в период Смутного времени.

История России была показана за 16 часов в материалах корреспондентов из всех 85 регионов страны. Благодаря современным технологиям и творческим возможностям телезрители смогли отправиться в прошлое, преодолев сотни тысяч километров и пройдя через 11 часовых поясов.

"Заглядывая в прошлое и настоящее, телезрители смогли совершить путешествие по всей нашей необъятной стране, от Калининграда до Камчатки. Наши коллеги из региональных филиалов ВГТРК познакомили нас с традициями и обычаями, культурой и религией народов, проживающих на территории нашей Родины, а также рассказали о том, как все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну - Россию. Благодарю всех коллег за участие в этом замечательном проекте и очень надеюсь, что телезрители оценили его по достоинству", - так прокомментировал онлайн-марафон "Славься, Отечество!" заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Ключевыми точками путешествия в глубь столетий стали Калининград, Тула, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Владивосток. Объединяющим центром онлайн-марафона, по традиции, была выбрана ГТРК "Самара", которая имеет успешный опыт в проведении всероссийских медиапроектов. На счету телерадиокомпании - организация в 2021 году двух телемарафонов: "Мой космос", посвященного полету Юрия Гагарина, и "Широка страна моя родная", приуроченного к Дню России.

Онлайн-проект "Славься, Отечество!", трансляция которого была доступна на национальной медиаплатформе "SMOTRIM.RU", в эфире телеканала "Самара-24", на сайте tvsamara.ru, в группе ГТРК "Самара" в сети "ВКонтакте", а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, в своих материалах был высоко отмечен федеральными каналами и информационными агентствами.

Всероссийский телемарафон получил значительный зрительский отклик. В группе ГТРК "Самара" сеит "ВКонтакте" в день проведения онлайн-проекта было зафиксировано более 200 тысяч просмотров. Более 65 российских регионов анонсировали трансляцию марафона, рассказывали о грандиозном событии в новостных блоках на своих территориях. В социальных сетях размещено более 250 материалов о проекте. Телевизионные рейтинги еще предстоит подсчитать.

Уникальные материалы, созданные съемочными группами из всех восьми федеральных округов, лягут в основу телевизионной летописи России.