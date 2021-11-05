16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арктический воздух несет холода в Самарскую область В Самарской области хотят отслеживать больных Covid-19 по геолокации В Октябрьском районе Самары 11 ноября отключат холодную воду Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации В Самарской области снижена заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Общество

ГТРК "Самара" в День народного единства провела онлайн-марафон "Славься, Отечество!"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 218
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

День народного единства 4 ноября телезрители отметили масштабным онлайн-марафоном "Славься, Отечество!" Уникальный проект, подготовленный силами региональных филиалов холдинга ВГТРК и получивший поддержку правительства Самарской области, в деталях рассказал об истории формирования российского государства, погрузив зрителей в период Смутного времени.

История России была показана за 16 часов в материалах корреспондентов из всех 85 регионов страны. Благодаря современным технологиям и творческим возможностям телезрители смогли отправиться в прошлое, преодолев сотни тысяч километров и пройдя через 11 часовых поясов.

"Заглядывая в прошлое и настоящее, телезрители смогли совершить путешествие по всей нашей необъятной стране, от Калининграда до Камчатки. Наши коллеги из региональных филиалов ВГТРК познакомили нас с традициями и обычаями, культурой и религией народов, проживающих на территории нашей Родины, а также рассказали о том, как все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну - Россию. Благодарю всех коллег за участие в этом замечательном проекте и очень надеюсь, что телезрители оценили его по достоинству", - так прокомментировал онлайн-марафон "Славься, Отечество!" заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Ключевыми точками путешествия в глубь столетий стали Калининград, Тула, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Владивосток. Объединяющим центром онлайн-марафона, по традиции, была выбрана ГТРК "Самара", которая имеет успешный опыт в проведении всероссийских медиапроектов. На счету телерадиокомпании - организация в 2021 году двух телемарафонов: "Мой космос", посвященного полету Юрия Гагарина, и "Широка страна моя родная", приуроченного к Дню России. 

Онлайн-проект "Славься, Отечество!", трансляция которого была доступна на национальной медиаплатформе "SMOTRIM.RU", в эфире телеканала "Самара-24", на сайте tvsamara.ru, в группе ГТРК "Самара" в сети "ВКонтакте", а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, в своих материалах был высоко отмечен федеральными каналами и информационными агентствами.

Всероссийский телемарафон получил значительный зрительский отклик. В группе ГТРК "Самара" сеит "ВКонтакте" в день проведения онлайн-проекта было зафиксировано более 200 тысяч просмотров. Более 65 российских регионов анонсировали трансляцию марафона, рассказывали о грандиозном  событии в новостных блоках на своих территориях. В социальных сетях размещено более 250 материалов о проекте. Телевизионные рейтинги еще предстоит подсчитать. 

Уникальные материалы, созданные съемочными группами из всех восьми федеральных округов, лягут в основу телевизионной летописи России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5