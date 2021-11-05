Окончательное решение по выходу Самарской области из локдауна будет принято 6 ноября

Решение о выходе из режима нерабочих дней или его продолжении в Самарской области будет принято на заседании регионального оперативного штаба 6 ноября. Об этом на встрече с волонтерами накануне заявил губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки: "Будем принимать решение исходя из данных о количестве инфицированных, о занятых койках, о потреблении кислорода и других факторов. Мы наметили заседание штаба на 6 ноября. И там уже на основании данных сегодняшнего, завтрашнего дня мы окончательно определимся".
Также Дмитрий Азаров сообщил, что рассматривается вариант, при котором после окончания нерабочих дней всем культурным и спортивным учреждениям разрешат открыться для посещения жителей с QR-кодами.
"Да, мы, безусловно, оставим возможность для продуктовых магазинов площадью до 2000 метров и магазинов с товарами первой необходимости работать без QR-кодо - на какое то время. Все остальные учреждения будут работать по QR-коду. Мы сейчас к такому решению готовим различные сферы. Эта практика зарекомендовала себя во многих странах", - поделился планами глава региона.
Губернатор отметил, что небольшие магазины продуктов и товаров первой необходимости останутся доступными для граждан без QR-кода. А вот в остальные попасть смогут только вакцинированные или переболевшие люди.
Напомним, режим нерабочих дней был введен с 25 октября по 7 ноября на фоне сложной эпидситуации.
Ранее научный руководитель ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Владимир Стародубов, находящийся в Самарской области с делегацией Министерства здравоохранения РФ, рекомендовал продлить в регионе режим нерабочих дней.
"Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, то у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите - они будут передышкой", - отметил он.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !