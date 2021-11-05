Окончательное решение по выходу Самарской области из локдауна будет принято 6 ноября

Решение о выходе из режима нерабочих дней или его продолжении в Самарской области будет принято на заседании регионального оперативного штаба 6 ноября. Об этом на встрече с волонтерами накануне заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки: "Будем принимать решение исходя из данных о количестве инфицированных, о занятых койках, о потреблении кислорода и других факторов. Мы наметили заседание штаба на 6 ноября. И там уже на основании данных сегодняшнего, завтрашнего дня мы окончательно определимся".

Также Дмитрий Азаров сообщил, что рассматривается вариант, при котором после окончания нерабочих дней всем культурным и спортивным учреждениям разрешат открыться для посещения жителей с QR-кодами.

"Да, мы, безусловно, оставим возможность для продуктовых магазинов площадью до 2000 метров и магазинов с товарами первой необходимости работать без QR-кодо - на какое то время. Все остальные учреждения будут работать по QR-коду. Мы сейчас к такому решению готовим различные сферы. Эта практика зарекомендовала себя во многих странах", - поделился планами глава региона.

Губернатор отметил, что небольшие магазины продуктов и товаров первой необходимости останутся доступными для граждан без QR-кода. А вот в остальные попасть смогут только вакцинированные или переболевшие люди.

Напомним, режим нерабочих дней был введен с 25 октября по 7 ноября на фоне сложной эпидситуации.

Ранее научный руководитель ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Владимир Стародубов, находящийся в Самарской области с делегацией Министерства здравоохранения РФ, рекомендовал продлить в регионе режим нерабочих дней.

"Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, то у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите - они будут передышкой", - отметил он.