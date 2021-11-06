В Самарской области не стали продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в регионе не будет продлен. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба облправительства.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение о снятии ранее действовавших ограничений для привитых или переболевших коронавирусом граждан 65+.

При этом непривитые жители Самарской области старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.

Решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) будут принимать оперштабы муниципалитетов. То же касается учреждений дополнительного образования.

Также с 8 ноября в регионе будет возобновлена работа организаций.

"Услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трех документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения", - отмечается в сообщении.

К таким организациям относятся учреждения сферы культуры (заполняемость не более 50%), спортивные учреждения (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами), организации сферы услуг, продовольственные магазины площадью свыше 2 тысяч кв. метров, а также магазины непродовольственных товаров, рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена только доставка).