16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арктический воздух несет холода в Самарскую область В Самарской области хотят отслеживать больных Covid-19 по геолокации В Октябрьском районе Самары 11 ноября отключат холодную воду Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации В Самарской области снижена заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Общество

В Самарской области не стали продлевать режим нерабочих дней

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1654
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Режим нерабочих дней в регионе не будет продлен. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay.com

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение о снятии ранее действовавших ограничений для привитых или переболевших коронавирусом граждан 65+.

При этом непривитые жители Самарской области старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.

Решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) будут принимать оперштабы муниципалитетов. То же касается учреждений дополнительного образования.

Также с 8 ноября в регионе будет возобновлена работа организаций.

"Услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трех документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения", - отмечается в сообщении.

К таким организациям относятся учреждения сферы культуры (заполняемость не более 50%), спортивные учреждения (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами), организации сферы услуг, продовольственные магазины площадью свыше 2 тысяч кв. метров, а также магазины непродовольственных товаров, рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена только доставка).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5