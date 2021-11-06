В Самарской области не стали продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в регионе не будет продлен. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба облправительства.
Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение о снятии ранее действовавших ограничений для привитых или переболевших коронавирусом граждан 65+.
При этом непривитые жители Самарской области старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.
Решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) будут принимать оперштабы муниципалитетов. То же касается учреждений дополнительного образования.
Также с 8 ноября в регионе будет возобновлена работа организаций.
"Услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трех документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения", - отмечается в сообщении.
К таким организациям относятся учреждения сферы культуры (заполняемость не более 50%), спортивные учреждения (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами), организации сферы услуг, продовольственные магазины площадью свыше 2 тысяч кв. метров, а также магазины непродовольственных товаров, рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена только доставка).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !