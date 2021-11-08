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Общество

Юного героя из Самарской области наградили медалью "За проявленное мужество"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 ноября сенатор Андрей Кислов вручил 12-летнему жителю Кинель-Черкасского района Ансару Нурушеву медаль Совета Федерации "За проявленное мужество". Школьник получил награду за смелость и неравнодушное отношение к чужой беде. Рискуя собственной жизнью, он спас провалившегося под лед тонущего ребенка.

Фото: Андрей Савельев

В марте текущего года Ансар Нурушев шел в гости к своему другу и в какой-то момент услышал крики о помощи. Оказалось, что 10-летний мальчик провалился по шею в воду во время катания по льду реки.

Ансар не испугался, осторожно подполз по тонкому льду к месту происшествия и помог мальчику выбраться из ледяной воды, после чего отвел его к своим родителям для оказания первой помощи.

Ансар Нурушев учится в 7 классе сельской школы п. Подгорный Кинель-Черкасского района. Он занимается самбо, имеет второй юношеский разряд, неоднократно становился призером области и победителем межрегиональных соревнований. Скорее всего, хорошая физическая форма помогла ему справиться с нелегкой задачей по спасению ребенка.

Торжественное награждение юного героя состоялось в сельской школе, в которой учится Ансар. В мероприятии приняли участие родители школьника, его младшая сестра, школьные учителя и руководство района.

Вместе с медалью Андрей Кислов вручил Ансару Нурушеву памятный подарок. От имени Совета Федерации и от себя лично он поблагодарил его за отважный поступок: "Несмотря на юный возраст, ты проявил решительность и мужество. Надо быть очень смелым, чтобы в такой опасной ситуации, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь другому человеку. Ты не испугался и не растерялся, не каждый взрослый на такое способен", - сказал сенатор.

Также прозвучали слова благодарности в адрес учителей. Отдельную благодарность представитель Самарской области в Совете Федерации выразил родителям Ансара за достойное воспитание сына: "Я испытываю гордость за то, что в Самарской области подрастают такие замечательные молодые люди. С такими детьми можно быть спокойными за нашу страну". Андрей Кислов процитировал председателя СФ Валентину Матвиенко, которая сказала, что счастливая и крепкая семья - основа развития нашей страны и сильного государства.

Всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои" реализуется под эгидой Совета Федерации. В этом году торжественные мероприятия по награждению и чествованию детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки, проводятся уже в восьмой раз. Награждение традиционно приурочено к Дню народного единства. За время существования проекта были награждены сотни юных героев из разных регионов России.

После церемонии награждения Андрей Кислов осмотрел школу, в том числе кабинеты "Точка роста". Рабочая поездка сенатора завершилась посещением Сквера памяти и памятника участникам войны и труженикам тыла. Сенатору рассказали, что идея установки памятника и его макет были предложены школьниками в рамках реализации областного проекта "Гражданин". Обустройство Сквера памяти проведено в рамках губернаторского проекта "СОдействие".

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